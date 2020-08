Kon: Novi podaci znak da se bolest završava, ali daleko od stabilizacije

BEOGRAD - Novi podaci pokazuju da dolazi do smanjenja potencijala prenošenja, sve je više kontrolinih pregleda, znak da se bolest završava, rekao je dr Predrag Kon gostujući u Jutarnjem programu RTS-a.

Naveo je da se po kovid bolnicama smanjuje broj pacijenata i da sve ukazuje na to da se postupno izlazi iz vrlo nestabilne i nepovoljne situacije, ali daleko od toga da se stabilizuje, pogotovo u Beogradu i velikim gradovima.

On je istakao i da uvedene mjere daju rezultate.

"Nakon uvođenja obaveznosti nošenja maski, uz poštovanje distance i redovno pranje ruku, došlo je do zaravnjenja krive, a sada već dolazi i do spuštanja krive. U celoj Srbiji se smanjuje aktivnost virusa, to se stavlja pod kontrolu, ali sam vrlo oprezan u bilo kakvim izjavama jer lako dolazi do popuštanja pažnje. Uglavnom su mladi ti koji imaju veliku frekvenciju kontakata, a praktično akcidentalno obolevanju stariji u kontaktu sa mladima koji nisu svesni da su zarazni", rekaoje Kon za RTS.