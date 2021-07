Kon: Novi talas je izvestan, treća doza vakcine realnost

BEOGRAD - Pad broja novozaraženih, koji je trajao dva mjeseca, evidentno je zaustavljen, a prethodne nedjelje čak smo imali i više oboljelih nego sedam dana ranije.

Prema posljednjim podacima Ministarstva zdravlja i Instituta "Batut", u Srbiji je prošle sedmice bila 571 novozaražena osoba, a nedjelju dana ranije, od 21. do 27. juna - 548. Ili 4,8 odsto manje.

"Ovi što se sada zaražavaju to su uglavnom mlađi ljudi, kao na samom početku epidemije. Oni imaju česte kontakte, tako da je i realnost brže prenošenje virusa", objasnio je epidemiolog dr Predrag Kon.

On je objelodanio da su pooštrene mjere praćenja zaraženih i njihovih kontakata. I potvrdio da novi talas "ne gine".

"Na jesen nam preti novi talas. S ovim stepenom vakcinacije, on je izvestan. Ljudi moraju da shvate da nismo dostigli kolektivni imunitet. S brojkama se manipuliše, ili blaže da kažem, različito se predstavljaju. Kada se kaže da je vakcinisano blizu 50 odsto, misli se na punoletne građane, oko 5,4 miliona koliko se procenjuje da ih je trenutno u Srbiji. Međutim, mi smo obuhvat vakcinacije pomerili na granicu do 12 godina, dakle potrebno nam je još više vakcinisanih", objasnio je dr Kon.

Srbija je trenutno sa oko 16 zaraženih na 100.000 stanovnika na samoj granici između zelene i žute korona zone (zelena do 15/100.000). Međutim, prošle godine smo uspeli da se spustimo ispod 10/100.000.

"Zaraza se spušta ka mlađem uzrastu, to je evidentno. Novi talas je izvestan, mada je sigurno da on neće biti kao oni prethodni. Mislim da možemo da imamo oko 1.000 zaraženih na dan, ne mnogo više. I to ne početkom septembra, nego nešto kasnije. Ipak, problem je što mi ne znamo koliko je zaštićenih ljudi, odnosno koliko je ukupno vakcinisanih i onih koji su preležali koronu", rekao je dr Kon.

Po njegovim riječima, nije isključen ni povratak strožih mera u datom momentu.

"Kada krene talas mi ne možemo tek tako da ga pustimo. Moraćemo nekako da reagujemo. Talas neće krenuti brzo, ali će krenuti", dodao je dr Kon i napomenuo "da je treća doza vakcine realnost".

A na pitanje šta bi on uradio u ovom trenutku, nema dilemu:

"Uveo bih obaveznu vakcinaciju za određene grupe stanovništva", zaključio je dr Kon.

