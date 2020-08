Kon: Odluka o merama prema BiH ima političku dimenziju

BEOGRAD - Epidemiolog Predrag Kon istakao je danas da je jasno da građani Srbije koji se vraćaju u zemlju nemaju nijednu dodatnu obavezu i dodao da se mjere donose u skladu sa epidemiološkom situacijom.

Kon je, upitan za njegovu izjavu da se neće uvoditi mjere za ljude koji se vraćaju u Srbiju, dok neki tabloid tvrdi da se sprema mjera od 14 dana karantina, kazao da je jasno rekao da nema dodatnih obaveza.

"To pitanje, ako se postavi za 10 do 15 dana, ako se situacija promeni moguće je da bude neke mere. Na vaše pitanje nema odgovora šta će biti izuzev biće u skladu sa epidemiološkom slikom", naglasio je on.

Na pitanje zbog čega BiH nije na listi zemalja za koje se zahtijeva PCR test, Kon je kazao da, što se tiče mjera koje se sprovode prema Crnoj Gori i BiH, one imaju političku dimenziju.

"Tu postoje posebni razlozi zbog kojih nema posebnih epidemioloških mera, što ne znači da neće biti upozoreni da vode računa o zdravstvenom stanju i da treba da se jave lekaru ako imaju neke zdravstvene probleme", kazao je Kon.

Na konstataciju da je prethodni dana rekao da je za odlaganje školske godine Kon je odgovorio da nikada tako nešto nije rekao.

"Nikada nisam rekao da treba da se odloži školska godina. Ja potpuno suprotno tvrdim da ne sme da se odloži. Rekao sam da bi tako nešto značilo da stalno odlažemo. Potpuno svesno neprekidno pričam da ne treba odlagati", objasnio je Kon.