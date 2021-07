Kon: Opet kao na samom početku

BEOGRAD - Član Kriznog štaba Srbije, epidemiolog Predrag Kon izjavio je danas da su novom delta varijantom virusa korona najviše ugroženi mladi ljudi, koji mahom nisu vakcinisani, ali je dodao da su simptomi sada nešto blaži.

Istakao je da za smrtnost i dalje ne može da se tvrdi da je manja, ali je upozorio da kada je zaražavanje veće, veći je i broj teže oboljelih.

Prema njegovim riječima, dinamika svega toga postaje beznačajna kada se zna da su vakcine djelotvorne i da su mjere iste.

Kon je podsjetio i da u Srbiji još nije dostignut kolektivni imunitet, prenosi Blic.

On je rekao i da je u Beogradu u kategoriji starijih od 65 godina vakcinisano više od 80 odsto građana, što je prema njegovim riječima, dovoljno da ovaj soj ne donese probleme kao prethodni.

Objasnio je i da je logično da se ovim sojem najviše zaražavaju mladi kada su oni i najmanje vakcinisana starosna grupacija u Srbiji.

"Kada posmatrate kuda će taj virus da ide, jasno je da će ići kroz mlade. Vidi se jasno pomeranje ka mlađem uzrastu. I ono što se otkriva sada, to je opet kao na samom početku, to je da su to sada mlađi ljudi koji imaje češće kontakte", rekao je Kon.