Kon: Opuštanje ide prebrzo, još smo u prelaznom periodu

BEOGRAD - Sigurno je da prebrzo ide opuštanje, ali je i veliki broj građana koji poštuju mjere, konstatovao je danas epidemiolog Predrag Kon, i dodao da će se rezultat ponašanja prethodnih dana, od ukidanja vanrednog stanja, biti vidljiv za oko sedam do 10 dana.

"Sigurno je da ide prebrzo to opuštanje, to je tačno. S druge strane, veliki broj građana poštuje mere, a da se to i ne vidi toliko, u zavisnosti kojim očima to čovek gleda", rekao je Kon na pres konferenciji, upitan koliko je zadovoljan prethodnim periodom i je li se prešlo "iz krajnosti u krajnost".

Kon je istakao da je vrlo zadovoljan kada je riječ o javnom prevozu u Beogradu, i poštovanju preporuku, jer je vrlo malo najstarijih, koji obično u skoro trećini slučajeva koriste.

"To je dobro, za njih pre svega, jer je ovaj period i dalje rizičan, virus je u cirkulaciji. To znači da su poštovali preporuke",rekao je Kon.

On je dodao i da u restoranima, kafićima, koji su takođe otvoreni, poštuju preporuke i gosti i vlasnici.

Kon je naveo da je činjenica da je prethodnih dana bilo lijepo vrijeme i primamljivo izaći, uz pojačanu potrebu za druženjem koja je bila uočljiva, zbog čega su, kaže, epidemiolozi pomalo zabrinuti.

Efekat povećane frekvencije kontakata vidjeće se za oko sedam do 10 dana, naglasio je Kon.

Podsjetio je da je otvaranje počelo 27. aprila, kada su otvoreni frizerski i kozmetički saloni, teretane, poslije čega, kaže, nisi imali veći broj, već konstatno smanjenje, zatim i gradski prevoz u Kragujevcu, Novom Sadu, pa i kafići 4. maja, a još uvijek se bilježi smanjenje broja zaraženih.

"Pratićemo sve i podsećamo da smo mi zapravo u prelaznom periodu. Pozitivnost je 1,2, smanjuje se, brojke nisu loše. Za sada nemamo posebne pokazatelje koji bi potkrepili brigu, ali je važno da je iskažemo da bismo uticali na ljude da bi izdržali još dve nedelje, 10-ak dana", rekao je Kon I dodao:

"Kada pozitivnost padne ispod jedan odsto, to je trenutak kada ja mogu da kažem i starijima od 65 godina da mogu da koriste prevoz, uz zaštitnu opremu. Pratićemo sutuaciju, ali svakako da bismo svi voleli da ide brže."