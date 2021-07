Kon: Počelo punjenje bolnica, ne možemo s ovim merama

BEOGRAD - Član Kriznog štaba, epidemiolog Predrag Kon upozorio je danas da je već počelo punjenje bolnica i da Srbija "ne može da dočeka četvorocifrene brojeve s istim mjerama koje su trenutno na snazi".

Ukazao je da će se povećati i broj dnevno otkrivenih slučajeva zaraze, kao i da se to dešava i u još 20 zemalja Evrope, a najizraženije je u Britaniji.

"Ne čeka se ništa, mere su na snazi, treba samo da se sprovode i da se poštuju. Iskustvo nam ništa ne znači ako se i dalje ponašamo kao da smo bez iskustva", poručio je Kon, gostujući u Jutarnjem dnevniku RTS-a.

On je istakao da svi treba da shvate da će borba s virusom korona, ako se ne vakcinišu, trajati još dugo.

Istakao je da postoje podaci koji pokazuju da u zemljama koje su visoko vakcinisane se pojavljuje broj onih koji su hospitalizovani, a da su vakcinisani.

"To je posledica toga što dolazi do proboja imuniteta i kod vakcinisanih, Oni imaju daleko blažu kliničku sliku, ali se dešava. Čekanje i premišljanje oko vakcinacije postaje opasno, jer će se produžiti sve ovo. Nevakcinsanje mladih direktno nastavlja ovu pandemiju", objasnio je Kon.

Rekao je da se očekuje da se to dogodi i kod nas, kao i da je ta tema "na dnevnom redu", kao i da neko rješenje mora da se donese.

Govoreći o obaveznoj vakcinaciji medicinskih radnika, ističe da je zaustavljena i vakcinacija zdravstvenih radnika i da je oko 50 odsto njih vakcinisano.

"Ono što je bitno je da se i tu među mlađima i pogotovu ženskim osobama javio otpor zbog straha od jedne teške zablude da vakcina može utcati na sposobost rađanja. To nikakve veze nema s istinom. To je jedna od osnovnih razloga zašto je to usporeno u tom medicinskom sektoru", naglasio je Kon.

Ističe da je etički potpuno neprihvatljivo da zdravstveni radnik ne bude vakcinisan u ovakvoj situaciji, ne samo zbog sebe, nego zbog potencijalne opasnosti za pacijente.