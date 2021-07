Kon: Postoji mogućnost uvođenja obavezne vakcinacije

BEOGRAD - Epidemiolog i član Kriznog štaba za suzbijanje virusa korona Predrag Kon izjavio je danas da po zakonu postoji mogućnost propisivanja obavezne vakcinacije za odrasle.

"Ono što je zakonski omogućeno, to je da bude ili obavezna ili preporučena u vanrednoj situaciji, kakva je ovakva jedna epidemija", rekao je Kon za N1.

On je naglasio da ne može da ulazi u to šta o tome kaže Ustav i dodao da on lično nije za obaveznu vakcinaciju svih, kao i da misli da to nije neophodno.

"Ali jesam za obavezujuću vakcinaciju onih koji to iz moralnih razloga moraju da urade zbog profesije koju obavljaju", rekao je Kon, pominjući zdravstvene radnike.

Na pitanje šta se može očekivati kada djeca krenu u školu od 1. septembra, Kon je rekao da je Agencija za lijekove i medicinska sredstva jasno rekla da je vakcina bezbjedna za uzrast od 12 do 17 godina.

"Šta se sad očekuje? Da nekolicina nas kaže da je (vakcinacija) obavezna, pa da izbiju protesti na ulicama?", rekao je epidemiolog.

Dodao je i da ako neko neće da vakciniše dijete, onda "jednostavno treba da pristane na neke stvari koje će biti drugačije za njega", ali je rekao da ne može da pojasni kako bi to izgledalo.

Govoreći o rastućim brojevima zaraženih, Kon je kazao da su 92 od 290 novih slučajeva virusa korona 27. jula zabilježeni u Beogradu.

"Mogu da vam kažem da je to oko 35 na sto hiljada u Beogradu za nedelju dana, a za celu Srbiju to je negde 21... Jasno se vidi da je Beograd odskočio i da je u Beogradu situacija najmanje dvostruko gora od proseka u Srbiji", rekao je on.

Upitan o mogućnosti davanja treće doze vakcine, Kon je rekao da će o tome biti riječi sutra na sjednici Kriznog štaba.

"Sutra ćemo dobiti objašnjenje. Nacionalni komitet je izašao u javnost s preporukom da to treba za sve koji su stariji od 70 godina, koji imaju oslabljen imunitet, za pojedine hronične bolesnike", rekao je Kon.

Kon je rekao da je vidio zahtjev za odobrenje održavanja tradicionalnog festivala u Guči.

"Sve što je bilo organizovano na Egzitu, obećava se da će isto biti organizovano u Guči - to znači da će moći da pristutvuju jedino oni koji su vakcinisani, testirani ili preležali koronavirus", rekao je on.

Posjetioci bi morali da imaju potvrdu da bi ušli na festival, što je obećanje organizatora.

Kon je kazao da su na Egzitu te mjere bile većinom poštovane, ali da je ipak bilo nekih slučajeva zaražavanja.

Svakome mora da se kaže da ako ode na takav skup, nije potpuno zaštićen i da postoji rizik, rekao je Kon.