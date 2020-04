Kon: Potrebna potpuna zabrana kontakata

BEOGRAD - Epidemiolog Predrag Kon rekao je da je Srbija u periodu maksimuma epidemije i nema govora da se razmišlja o ukidanju mjera, ali da vidi "svjetlost na kraju tunela koja sada blješti", te je potrebna potpuna zabrana kontakata.

"Čekam tu šestu nedelju. Maksimum će trajati još nekih osam do 10 dana, što znači da će se ući u šestu nedelju i posle nje se može očekivati opadanje broja zaraženih", rekao je Kon na konferenciji za novinare Kriznog štaba u kojoj su učestvovali epidemiolozi.

Kon je istakao da je sada potrebna potpuna zabrana kontakata, te da je na tom fonu i predstojeća zabrana kretanja od petka do ponedjeljka, 10. do 13. aprila.

"Verujemo da će ta odluka biti doneta i to podržavamo - policijski čas od 17.00 časova u petak, pa do ponedJeljka do 5.00 časova ujutro", rekao je Kon.

On je naglasio da je umjereni optimista, ali da sad nije vrijeme za popuštanje jer može da "padne" sve što je do sada urađeno.

"Ogroman broj novotestiranih je blage kliničke slike, time se sve više potiskuje mogućnost da se potpuno spreči prenos virusa. Ja sam za potpunu zabranu kontakata, to znači dvoje ljudi na ulici mogu biti samo na razdaljini od dva metra", rekao je Kon.

Kada je riječ o Vaskrsu, Kon je rekao da se nije razmišljalo o zabrani kretanja između gradova tokom praznika, iako je i ta mjera u opticaju, odnosno ako bude neophodno da se i u tom periodu sprovodi zabrana kretanja, da ne dođe do okupljanja.

Prema najnovijim podacima od 15.00 časova, u Srbiji su još četiri lica umrla od virusa korona, što je ukupno 65, a novih zaraženih je 219, ukupno 2.666, dok je 112 ljudi priključeno na respiratore.

Procenat smrtnosti je 2,43 odsto, a prosjek umrlih je 64,6 godina.

Od ukupnog broja umrlih, 48 su muškarci, a 17 žene.

Epidemiolog Darija Kisić Tepavčević je rekla da je započeta procedura liječenja oboljelih od korone krvnom plazmom osoba koje su preležale ovaj virus, te da u ovom trenutku postoji više od 200 davalaca krvne plazme.

Ona je dodala da procedura podrazumijeva uzimanje seruma sa antitijelima rekonvalescenata, odnosno ljudi koji su već imalI simptome virusa.

"Neka istraživanja pokazuju da u početnoj Fazi obolevanja dok čovek ne stvori antitela ima eFekta. Ovaj način lečenja je još jedan vid borbe protiv korone, koji se pokazao kao učinkovit. Serumi će nam biti značajni i na jesen, ukoliko dođe ponovo do epidemije korone, i dok ne stigne vakcina", istakla je Tepavčevićeva.