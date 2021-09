Kon: Propusnice ili restriktivne mere jedino što je ostalo

BEOGRAD - Epidemiolog i član Kriznog štaba Srbije Predrag Kon izjavio je da su kovid propusnice ili restriktivne mjere, jedino preostalo rješenje i da Krizni štab nema više šta da predloži.

"Ako su propusnice protivustavne onda se to jasno kaže da ne može. Onda Krizni štab odgovara moraju restriktivne mere. Ako ne mogu ni restriktivne mere, molim nekoga da nas opozove, jer nemamo više šta da predložimo", rekao je Kon.

Kon kaže da su kovid propusnice najracionalnije kao i hitna obavezna vakcinacija zdravstvenih radnika i zaposlenih u javnim službama koje su u kontaktu sa velikim brojem.

"Tu nema više pregovora", rekao je Kon.

Prema njegovim riječima, najdrastičniji izlaz je zatvaranje na deset dana i sprečavanje svih kontakata.

"Nema više vremena za premišljanje. Vakcinacija se mora ubrzati. Ako se mere ne sprovode, one se moraju sankcionisati. I to medicinski deo Kriznog štaba govori mesecima. Javni prenos različitih dogadaja pokazuje nepoštovanje, ignorisanje i bojkot mera, i time smo bili zasuti celo leto. Više priče nema", zaključio je Kon za RTS.

Kon je naglasio da je samo prethodne godine umrlo više od 10.000 ljudi zbog kovida, sa ili bez dijagnoze.

"Kockamo se sa životom. Ta situacija potpuno je neprihvatljiva sa stanovišta javnog zdravlja", naveo je Kon i dodao da je jedno vrijeme govorio da očekuje sastanak Kriznog štaba i da je shvatio da sastanka nema.

"Neka opstrukcija postoji. Tvrdim da nije u Kriznom štabu. A posebno što imam utisak da se medicinski deo koristi kao moneta za potkusurivanje. O nekim vrstama kovid propusnica govorimo od maja", naglasio je Kon.

Kako kaže, čvrsto kao stijena stoje iza medicinskog djela da je to jedina mjera u oblasti javnog zdravlja koja može da spriječi ovako naglo pogoršanje.

O" tim merama govorimo od samog početka leta, da je to potrebno koristiti u toku leta. Jedan deo toga - propusnice korišćen je za poznate festivale. Zašto to nije zaživelo, zaista ne znam odgovor", rekao je Kon.

Kaže da misli da je pozicija medicinskog dijela Kriznog štaba doterana do ugla iz kog ne može ovako.

"Zašto je to tako, to će neko drugi morati da odgovara", kaže Kon.

Dodaje da je rješenje u vakcinaciji, da isto važi i za prvu i za treću dozu.

"Najvažnija od svega je vakcinacija mladih, jer smo tu ozbiljno zakazali. Niz zemalja koje su bile iza nas sada imaju vakcinisanost od 80 odsto. Tamo se vakcinišu i mladi. To pokazuje da je kod nas duboko prisutna ideja da nama vakcina ne treba, a to povećava broj zaraženih i dolazi do proboja imuniteta i kod vakcinisanih. I dok se pate zdravstveni radnici, neki slave, dokazujući, kako vakcina nije potrebna jer, eto, obolevaju i vakcinisani", naveo je Kon.