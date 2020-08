Kon: Smanjuje se broj zaraženih, ali u trenutku može da se okrene

BEOGRAD - Epidemiolog Predrag Kon izjavio je danas da se smanjuje broj zaraženih virusom korona, ali da u svakom trenutku taj broj može da prevagne na drugu stranu i da je još rano za ublažavanje mjera.

Osim zvaničnih podataka Ministarstva zdravlja, Kon je rekao da i podaci iz kovid ambulanti takođe pokazuju da se smanjuje broj prvih javljanja, odnosno novih slučajeva sumnji od kojih se uzima bris.

"On se sveo na skoro trećinu u odnosu na pre nekoliko nedelja što sasvim sigurno pokazuje da do pada dolazi, ali to ide polako. Bez obzira na to što se čini da je broj naglo pao, još je, bar za Beograd, to postupno smanjenje koje ukazuje da je situacija nesigurna i da časkom može da se ponovo prevali na drugu stranu", rekao je Kon za Pink.

On smatra da je još rano govoriti o ublažavanju mjera jer smo, dodao je, sami sebi pokazali kako znamo da reagujemo čim se opustimo.

"Treba izbeći da se to ponovi. Ne kažem da neće biti razgovora o tome, ali još su to visoke brojke. One treba da se smanje na dvocifren, pa čak i na jednocifren broj da bismo mogli ozbiljno o tome da razgovaramo", rekao je Kon.

Upitan kako bi po njegovom mišljenju trebalo da se odvija povratak u školu od prvog septembra i nastava, Kon je rekao da je najvažnije da se djeca uzrasta od prvog do četvrtog razreda socijalizuju i krenu u školu, kao i da se u tom uzrastu rijetko javljaju teške forme.

"Sve to je bitno shvatiti, i ako se dobro preduzimaju mere zaštite, u tom uzrastu, najviše može da se uradi i da se najviše nauče kako da se štite u ovom periodu. Na tome treba da bude težište", rekao je Kon.

Naveo je da su svi modeli uzeti u razmatranje, kao i da će se u narednom periodu pripremati za to.

"Različita su iskustva. Postoje iskustva kada je polazak u škole koji nije dobro pripremljen doveo do zaražavanja, i to treba izbeći. Ako se sve dobro pripremi, rizik će se svesti na minimum", rekao je Kon.

Kada je u pitanju drugi talas epidemije, Kon kaže da je mali broj zemalja uspio da završi i prvi talas.

"Čim nemamo period od 28 dana na nuli, ne možemo da pričamo o izlasku iz prvog talasa. Sve je ovo prvi talas", dodao je Kon.