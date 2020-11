Kon: Smirivanje situacije očekuje se za dvije sedmice

Smirivanje situacije očekuje se tek za dvije nedjelje, procjenjuje za Tanjug dr Predrag Kon i ukazuje da će se do tada, na žalost, bolnice puniti, i rasti broj novozaraženih.

Napominje da je situacija u Beogradu "katastrofalna", da se primjećuje da se zaustavio rast novozaraženih, ali na veoma visokom nivou oko 2.000 dnevno.

U ostatku Srbije situacija je vanredna, a posebno se pogoršava u Novom Sadu, Kragujevcu, Kraljevu, Nišu.

"Broj novozaraženih je skočio sa 6.840 na preko 7.500, što je povećanje za više od 10 odsto u danu. Ako znamo da je trenutna smrtnost oko jedan odsto, onda je jasno od tih 7.500 ljudi, 75 će tragično završiti. Dakle, u perspektivi očekujemo povećanje broja umrlih", naveo je Kon.

On je rekao da se u ovom trećem talasu direktno može videti kako bi Srbija prošla na početku epidemije (u martu) da nije bilo zatvaranja i vanrednog stanja.

Dosadašnje mjere nisu dovoljne

Mjere koje su donijete sigurno daju rezultate, i da nisu preduzete brojke bi, ističe on, bile još gore, ali je očigledno da nisu dovoljne.

Kako kaže medicinski dio Kriznog štaba predložio je 20. novembra drastičnije mere, a to je da se skrati radno vrijeme do 17.00 sati svih objekata koji obavljaju uslužne djelatnosti (frizeri, kozmetičari…), osim prehrambenih prodavnica.

Taj prijedlog je, kaže, "na čekanju".

Ne može, kaže, da bude protiv procjena i odluka vlade, jer je dio Kriznog štaba:

"Ako sam protiv, onda moram da izađem iz Kriznog štaba, što smatram dezerterstvom u ovoj situaciji".

Procijenjeno je, ističe, da je to što je do sad urađeno najbolje u ovoj situciji.

"Dobro, idemo dalje. S tim što svaki građanin, stanovnik može da doprinese, a maska jeste barijera za virus", naveo je on.

Mjere zakasnile?

Upitan na šta je konkretno mislio kada je rekao da su mjere koje su već uvedene zakasnile, Kon je rekao da su ljekari iz Kriznog štaba 6. novembra, kada je broj novozaraženih na dnevnom nivou bio daleko manji, prvi put tražili da se radno vrijeme za uslužne djelatnosti skrati do 18 sati.

"Zakasnile su, dakle, sa našeg, medicinskog aspekta", kaže Kon.

Međutim, dodaje, oni koji prate ekonomiju kažu: "Svaki dan je važan, što duže da izdržimo…Propašćemo ako te mere uvedemo”.

"To su takođe argument", objašnjava Kon, ali ukazuje da je, kada neko gleda ukupnu odluku, a onda to veže samo za medicinski dio Kriznog štaba, onda je to "kratko rečeno – bezobrazluk".

Ističe da je svaki pojedinac medicinskog dijela Kriznog štaba izgradio svoju karijeru i apsolutno im ništa ne znači da "sjede" u Kriznom štabu, da oni ne učestvuju u vlasti već da rade svoj posao najbolje što znaju kako bi pomogli u ovom teškom vremenu, a da se nalaze na udaru "i sa jedne i sa druge strane".

Podvlači da je Krizni štab napravljen da funkcioniše kao tijelo, kao pomoć državi, a ne da bude oponent državi i da mu je žao ako ima onih koji to nisu razumjeli.

Dolazak vakcine

Dolazak vakcine protiv virusa korona biće, kako kaže, "preokret u epidemiji".

Upitan da li će se prije vakcinisanja raditi testiranja – da li je neko zaražen i ako nema simptome ili je već preležao koronu, a da to nije ni znao i ima antitijela, Kon je rekao da te vrste istraživanja neće biti, jer vakcina ni u jednom, ni u drugom slučaju ne škodi.

"Vakcina neće smetati nekom ko je preležao kovid, samo će pojačati imunitet i biće duže zaštićen", zaključio je on.