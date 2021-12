Kon: Tražićemo kovid propusnice 24 sata za praznike

BEOGRAD - Epidemiolog i član Kriznog štaba za borbu protiv kovida 19 dr Predrag Kon rekao je da će medicinski dio štaba opet tražiti da za novogodišnje praznike kovid propusnice važe 24 sata, mada je po tom pitanju skeptičan.

On je prokomentarisao je trenutnu situaciju u Srbiji.

Izjavio je da je nezahvalno što u isto vreme dolaze oba virusa - i grip i nova varijanta kovida 19, a to je ono čega su se on i njegove kolege pribojavali.

Dr Kon ne isključuje mogućnost da je omikron već prisutan u Srbiji, kaže da će povećanje broj novozaraženih imati vjerovatno u drugoj polovini januara, piše B92.net.

Napominje da će omikron biti masovno prisutan u populaciji i da ne postoji nijedan razlog da u Srbiji ne bude kao u Londonu, a nada se da tako neće biti sa gripom, uz napomenu da su škole motor za prenošenje tog virusa.

S obzirom na to da je u nedjelju Sveti Nikola, ljudima poručuje da slave porodično i smatra da su građani već shvatili da tako treba.

"Dosadašnji podaci iz Evrope nisu nešto traumatični, međutim, grip kod nas dostiže svoj maksimum tek u februaru i martu. Prema tome, on tačno stiže u ovo doba godine. I nije nam trebao. Što ljudi kažu, bilo bi bolje da ga nema, ali očekivali smo ga i jasno je bilo da će ove godine da se pojavi jer je već odavno prisutan u Hrvatskoj. Ali i tamo nije pokazao neki veliki potencijal. To je virus A(H3), i jedino što je nezgodno što se poklapa s očekujućim dolaskom omikrona i to je nešto čime ćemo morati da se bavimo", rekao je Kon za Telegraf.

"Vrlo je verovatno da pojedinačno neki od ovih jeste omikron, jer se to ne ispituje kod svih nego kod jednog malog broja uzoraka, tako da je moguće da je prisutan. Međutim, ne vidi se to još kroz brojke, one i dalje opadaju. Tek će biti moguće videti sa znatnijim prilivom naših ljudi iz inostranstva, a to je sada u narednih nekoliko dana. Bila je ranije ideja sa ranijim raspustom, da se on (omikron) spreči da uđe u škole, međutim, ako se to i dogodi, to će biti kratak period i ne očekujem da će da se razmahne u školama, tako da će raspust koji dolazi preseći njegovo prenošenje u toj sredini", naglasio je epidemiolog.

"Ono što jeste nezahvalan momenat jeste što nama dolaze oba ta virusa, kao što smo se i brinuli, nažalost, ta briga se dešava. Biće oba virusa tu, sada je pitanje našeg ponašanja da mu što manje omogućimo olakšano širenje. Normalno, to se prvenstveno radi vakcinacijom, na koju pozivamo stalno. Mislim da treba ozbiljno pozivati na saosećanje mladih ljudi prema svojim roditeljima i bakama i dekama, jer oni se ne vakcinišu prvenstveno s ubeđenjem da nije opasno za njih, a moraju da shvate da ovaj omikron neće moći da se zaustavi i jednostavno ideja da on neće doći, nažalost neće se dogoditi, i da neće delovati na nas i da neće izazvati opet ubrzanje prenošenjab neće se dogoditi. Dakle, doći će do toga. Najverovatnije će doći upravo zbog našeg ponašanja oko Nove godine", kaže on.

"Svi naši ljudi koji dolaze, takođe, moraju da imaju potvrdu o vakcinaciji iz zemalja gde njega ima bez obzira na to što su onih sedam zemalja posebno nabrojane. Jasno je da se odnosi na sve zemlje u kojima postoji transmisija. Dakle, odnosi se i na evropske zemlje gde postoji transmisija. Niko ne može da zaustavi naše građane, ali oni dobijaju obavezu da moraju da se testiraju, to je jedna stvar, i to će, nadam se, ponovo biti obnarodovano preko Kriznog štaba koji očekujem. Jer, to je jedino što možemo da pooštrimo. To već postoji, nego jednostavno da se prenese ponovo da je potrebna vakcinisanost a ako nemaju, da urade PCR, i čim ga urade nemaju ograničenja. Pre toga imaju ograničenje kućne izolacije. A obavezni kućni karantin, bez obzira na nalaz PCR-a, imaju oni koji dolaze iz sedam navedenih rizičnih zemalja - Južnoaftička Republika, Bocvana, Zimbabve, Namibija, Lesoto, Mozambik i Malavi", objasnio je član kriznog štaba i dodao da je najnoviji podatak da novi soj dominira i da već kod 60 odsto uzorkovanih je omikron, što pokazuje njegovu ogromnu dominaciju i ogroman potencijal u nekim zemljama.