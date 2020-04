Kon: U ginekološkoj klinici u Beogradu 46 pozitivnih na virus

BEOGRAD - Iz Ginekološko-akušerske klinike "Narodni front" u Beogradu sa posla je udaljeno 75 osoba zbog koronavirusa, od čega je 46 pozitivno na ovaj virus, izjavio je danas epidemiolog Predrag Kon.

"Ukupno 46 je pozitivnih, plus oni kojima nije urađen test, ali iz predostrožnosti i potrebe izolacije nisu na poslu. Svi pozitivni su bili u kontaktu sa 150 osoba, koje su potpuno zdrave, pod nadzorom su i rade, uz korišćenje pune zaštitne zdravstvene opreme", rekao je Kon na konferenciji za novinare.

On je kazao i da se svim zaposlenima mjeri temperatura pri dolasku na posao.

"Zabranjene su posete, zaposleni se udaljavaju s posla po pojavi simptoma infekcije, uz obavezu testiranja. Vrši se trijaža svih pacijentkinja na prijemu, u svakom slučaju sumnje kod pacijentkinja one se upućuju u KBC Dragiša Mišović. Više puta dnevno vrši se dezinfekcija svih prostorija klinike, bezkontaktno se meri temperatura svim pacijentkinjama i bebama više puta dnevno", rekao je on.

Govoreći o Ćupriji, epidemiolog je kazao da su četiri ljekara i četiri medicinska tehničara pozitivna na virus korona, a da se u kućnoj izolaciji nalazi sedam lekara i troje tehničara.

Kon je ocijenio i da je jasno da kreće "strmi uspon" i da "nailazi talas koji nas neće mimoići".

"Nalazimo se u ozbiljnoj situaciji, 800 hospitalizovanih već prelazi kapacitete, da nismo imali dobro pripremljene improvizovane bolnice bili bi u još većem problemu", rekao je on.

Kon je naveo i da testiranje postaje najveći problem i da mu je nejasno zašto postoji "zastoj".

"Očigledno da postoji neki, meni bar nedovoljno jasan razlog, zbog čega postoji zastoj. To je nešto što prevashodno mora da se razreši, jer priliv postaje sve veći", naveo je.

Prema posljednjim podacima, u prethodna 24 časa od virusa korona u Srbiji preminulo je još osam osoba, dok je još 305 oboljelo, što znači da je do sada u zemlji registrovano ukupno 1.476 oboljelih, dok je preminulo 39 osoba.

Prema novim mjerama, zabranjeno je kretanje od subote u 13 časova, pa do ponedjeljka u pet ujutru. Penzioneri mogu da idu u prodavnicu subotom od četiri do sedam časova ujutru, a kućni ljubimci mogu da se šetaju subotom od 23 časa do jedan sat ujutru, kao i nedeljom od osam do 10 časova ujutru.

Ostalim danima, zabrana kretanja je od 17 časova do pet časova ujutru.