Kon: U junu se ne očekuje prisustvo virusa

BEOGRAD - Epidemiolog Predrag Kon rekao je da je Srbija ušla u 10. nedjelju epidemije kada se može očekivati da se kriva zaraženosti spusti i na jedan posto, kao i da se u junu ne očekuje prisustvo virusa u cirkulaciji.

"Ono što je činjenica jeste da on i dalje postoji, ali podsećam da su od 27. aprila počela popuštanja. U prvoj nedelji smo imali kozmetičke salone, teretane, frizerske salone, ništa se nije dogodilo, aktivnost i dalje slabi što je dobro”, rekao je Kon za tv Pink.

Poslije otvaranja kafića i restorana i pokretanja gradskog prevoza vidjeće se kakav će odjek to imati, kao i polazak djece u vrtiće, kazao je Kon.

"Ovo je sve pod kontrolom, bitno je da se preduzimaju mere i da se koriste na pravi način, ali i da se vraćamo u život, jer je i to jako važno”, rekao je Kon.

Kako kaže, roditelji koji će slati djecu u vrtiće dobiće dobre savjete od onih koji neposredno rade sa njima.

“Vaspitačice su spremne potpuno i imaju iskustva, bilo je razgovora da se deca i pripreme, ne očekujem bilo kakve probleme, ali, tu smo da ukoliko bilo šta čujemo da reagujemo. Ne očekujem da će virus na bilo koji način da se dodatno aktivira”, rekao je Kon.

Što se tiče studenata koji se vraćaju u domove kaže da to jesu mjesta gdje može doći do zaražavanja ali dodaje da ako dođe do toga u ovoj populaciji očekuju se blaži oblici nego kod ostalih.

Kako kaže, ne očekuje nikakve probleme ni u tom segmentu društva.

Kon je istakao da za hronične bolesnike i one preko 65 godina, nije još preporučljivo da koriste gradski prevoz, bar još nedjelju dana.

On je ocijenio da osim sporadičnih slučajeva, mogu i dalje da se dešavaju manje epidemije.

"Nije nemoguće da virus negde uđe i da se zaraze osetljive osobe. Vrlo je važno da svako ko ima neku tegobu odmah da reaguje", rekao je Kon.