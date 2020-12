Kon: Vakcinisanje se ne preporučuje trudnicama i dojiljama

BEOGRAD - Epidemiolog Predrag Kon izjavio je da je saglasan sa mišljenjem da trudnice ne primaju vakcinu protiv kovida, jer se vakcine u samom startu nikada ne preporučuju ni trudnicama ni dojiljama.

"Vremenom se saznaju ti podaci kod akcidentalnih slučajeva, kada se žena vakciniše, a ne zna da je trudna, pa se onda vidi da li ima neke posledice, tako da to dolazi vremenom. Za sada, na samom početku, svakako da se ne preporučuje trudnicama.

Teoretski nema nijednog razloga protiv, ali to ne znači ništa. Nema ni dokaza da ništa ne može da deluje na plod", rekao je Kon za RTS.

Kon, koji je i član Kriznog štaba za borbu protiv virusa korona, naveo je da se očekuje da će Srbiji u januaru biti na raspolaganju više vakcina, "Pfizer-Biontechova", "Sputnjik V", kao i kineska vakcina.

Što se tiče mogućnosti da svako može da bira vakcinu, on je objasnio da to zavisi od distribucije i da je to jako dinamičan proces.

"Kako se bira vakcina? Ona koja je u tom trenutku dostupna je vakcina za vas. Tako bih ja to rekao i tako bih to rešavao. Nijedna od ovih vakcina o kojima pričamo neće biti prisutna na tržištu ukoliko ne dobije odobrenje Agencije za lekove i medicinska sredstva. Sam taj sertifikat je dokaz bezbednosti i sigurnosti i efikasnosti vakcine", zaključio je Kon.