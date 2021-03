Kon: Vanredno stanje nema alternativu, inače ćemo pući k'o zvečka

BEOGRAD - Epidemiolog Predrag Kon izjavio je danas da je medicinski dio Kriznog štaba predložio vanredno stanje i zatvaranje svih objekata, osim apoteka, prehrambenih radnji i pumpnih stanica.

Kon je za RTS rekao da vanredno stanje nema alternativu inače će zdravstveni sistem da pukne.

On je ocijenio da rezultat jedino može dati potpuno sprečavanje kontakata.

"Ovakve mere koje su bile preko vikenda nisu ono što je medicinski deo Kriznog štaba tražio, daleko oštrije smo tražili, da sve bude zatvoreno osim prehrane, apoteka i pumpi, da bi se shvatila situacija, ne samo radi shvatanja već i radi toga da se prekine lanac transmisije", rekao je Kon.

Kako je naveo, vanredno stanje nema alternativu.

"Medicinski deo Kriznog štaba ne može ni na koji način drugačije da predlaže, svu težinu odgovornsti mora da preuzme čitavo društvo, medicinski deo jasno zna da je ovakva mera ekonomski udar, ali bez obzira na to, to je mera koja štiti živote, i to moramo otvoreno i javno da kažemo. Predlog je da moraju da se zabrane nezaštićeni kontakti inače ćemo puknuti k'o zvečka i tek tada će biti jasno šta to znači kad pukne zdravstveni sistem", upozorio je Kon.

Ljudi moraju da shvate da ovo nije nikakva igra, naglasio je on.