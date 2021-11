Kon: Virus će opstati i stalno će nam se vraćati

BEOGRAD - Pojava nove varijante virusa korona koja je nazvana omikron pokazuje evolucioni potencijal tog virusa, odnosno da će virus opstati i da će nam se stalno vraćati, izjavio je danas epidemiolog i član Kriznog štaba dr Predrag Kon.

Kako je rekao za Tanjug, do sada se zna da su promjene vezane za takozvani RBD faktor, odnosno mjesta koja su značajna za mjesta spajanja sa ćelijom i ulaska virusa u ćeliju.

"To znači verovatno da ima veću transmisibilnost, ali to mora u praksi da se pokaže", kazao je dr Kon za Tanjug, ističući da je sada važno ispitati da li vakcine koje imamo djeluju, kao i da li je dosadašnji prirodni imunitet dovoljan za zaštitu.

Dr Kon upozorava da pojave nove varijante ne smije da se ignoriše, pogotovu što se pokazalo da je broj mutacija 32, što je značajno više u odnosu na dosadašnje mutacije kojih je bilo do 10.

Prema njegovim riječima, veliko pitanje je koliki potencijal ima omikron varijanta i koliko će imati snagu da se proširi po čitavom svijetu, međutim, kako kaže, nekih promjena će biti sigurno.

Navodeći da je iz ove situacije izlaz vakcinacija čak i ako nema potpuno djelovanje, dr Kon kaže i da sve mjere treba da se podignu ne jedan, već dva stepena.

U tom smislu, najavljuje da će insistirati da se mjere koje se preduzimaju u Evropi primjenjuju i u Srbiji, a vezano za putnike koji dolaze iz zemalja gdje je omikron registrovan.

"To znači da moraju da idu u karantin bez obzira na to da li su vakcinisani ili ne. Izlaz iz ove situacije je vakcinacija čak i ako nema potpuno delovanje kao što je do sada imalo na druge sojeve, ali moramo da shvatimo da je vakcinacija zaštita i sebe i drugih, svoje zemlje, moramo da shvatimo da je to patriotski čin", kaže dr Kon.

Ističe da to posebno moraju da shvate mladi koji još nisu u dovoljnoj mjeri vakcinisani.

Evropska agencija za lijekove odobrila je vakcinu fajzer za djecu od pet do 11 godina, a dr Kon kaže da će se vjerovatno podnijeti zahtjev i Agenciji za lijekove i medicinska sredstva Srbije za to.

"Jasno je da je kod dece, odnosno populacije do 18 godina, kojih ima mnogo u našoj zemlji, samo u školama 800.000, jako poželjna vakcinacija epidemiološki posmatrano. S druge strane imamo i jasnu preporuku Udruženja pedijatara za vakcinaciju, posebno za rizične grupe - deca sa hronično oslabljenim imunitetom, dijabetičari, sa imunološkim oštećenjima", navodi Kon.

Ističe da nema mjesta nikakvom premišljanja da li treba ili ne.

Ukazuje i na to da roditelji nevakcinišući djecu pokazuju da uporno misle da vakcina može više da šteti nego sama bolest.

"Odabir bolesti je pogrešan, oni koji smatraju da bolest može manje da šteti, duboko greši", naglašava istaknuti epidemiolog.

Na pitanje da li akcija "Crni petak" može da pospješi epidemiju u Srbiji, dr Kon navodi da rizik postoji i da kao epidemiolog to ne može da podrži zbog okupljanja velikog broja ljudi, ali i da ne može da bude u potpunosti protiv toga jer realan život mora da se prihvati.

Ono što vidi kao pozitivno jeste što je primjetno da i ljudi koji čekaju u redovima nose zaštitne maske, za koje kaže da su pokazale efiktivnost od 53 odsto.

"To je ogromna efektivnost, a štite i od infektivne doze, odnosno kada nosite masku i ako neko dobije virus, dobije ga manje i manja je šansa za teže oblike bolesti", dodaje.

Pred sjednicu Kriznog štaba koja će se održati sljedeće nedjelje, dr Kon kaže da nema govora o ublažavanju mjera za sada.

Podsjeća da je ljekarski dio zatražio 24 sata kovid propusnice, ali i da raspust krene ranije zbog dolaženja naših ljudi iz inostranstva pred Božić.

"Može doći do zaražavanja dece u školama. Situacija u školama je sada mirna jer smo presekli širenje virusa sa produženim raspustom, ali po povratku u školu brojevi su počeli da rastu. Još uvek nisu dostigli one koji su bili pre raspusta i pitanje je da li će dostići, ali proaktivno razmišljanje o tome da sprečimo širenje sada je sa pojavom omikrona postalo još više racionalno", naveo je.

Navodeći da treba poštovati argumente Ministarstva prosvjete da će biti problema oko zaključivanja ocjena, dr Kon kaže da je ideja da raspust isto traje, ali da počne ranije.

Ljekarski dio Kriznog štaba, kako navodi, je rekao da raspust počne 20. decembra, ali može biti i nedjelju dana kasnije.

Na taj način žele i da pomjere grip, ako do njega dođe.

"Mi sada imamo virus gripa u Evropi koji je prisutan, ali ne dominira, sada dominira delta soj virusa korona i to je nešto što će sigurno ući u našu zemlju", kazao je dr Kon.