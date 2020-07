Kon iznio svoje mišljenje o uvođenju novih mjera

BEOGRAD - Zbog pogoršanja epidemiološke situacije u Beogradu očekuje se uvođenje novih mjera. Dr Kon iznio je svoje mišljenje o tome.

Očekuje se da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić večeras saopštiti nove mjere koje će, u skladu sa preporukom Kriznog štaba, biti uvedene kako bi se spriječilo dalje širenje virusa korona.

Pominje se i potencijalno uvođenje policijskog časa i dok građani sa strepnjom iščekuju kakve će biti nove mjere, da li će grad opet biti potpuno zatvoren, epidemiolog dr Predrag Kon je za Objektiv.rs objasnio svoj lični stav u vezi s tim.

"Ja definitivno više nemam nameru da uvedem policijski čas. To govorim u svoje ime, šta će da odluči Krizni štab, to ćemo još videti. Druge mere svakako moraju da budu sprovedene, jer ako tako ne bude, epidemija neće biti jača, ali će se sigurno produžiti u nedogled", kaže profesor Predrag Kon.

Podsjetimo, dr Kon je nedavno rekao da će dati ostavku ukoliko opet budu uvedene drastične mjere.

"Dok je trajalo vanredno stanje, ljudi su nekako menjali svoje ponašanje, ali neki su smatrali da treba da ostanu zatvoreni do kraja života, i to je moralo što pre da se prekine. Najstariji su tada istrpeli ozbiljan pritisak, ali to se više nikad neće dogoditi, ako takva mera bude na dnevnom redu, dajem ostavku", rekao je on ranije, prenosi mondo.rs.