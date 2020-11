Kon o "Konovom koeficijentu"

Epidemiolog i član Kriznog štaba dr Predrag Kon oglasio se na društvenim mrežama gdje je govorio o tzv. Konovom koeficijentu za koji kaže da je izmišljen.

On je istakao da taj koeficijent ne postoji kao ozbiljan pokazatelj epidemiološke situacije.

"Odnos PCR pozitivnih u odnosu na broj testiranih ovom metodom ima smisla koristiti kao pokazatelj intenziteta aktivnosti virusa SARS2CoV samo ukoliko su brojevi koji se koriste precizni. To bi značilo da se koriste brojevi onih koji se prvi put javljaju na pregled sa sumnjom na kovid-19 i broj među njima onih koji su PCR pozitivni.

To svakako nije odnos među brojevima ukupno testiranih i testiranjem objavljivanih kao pozitivnih. Kako se to predstavlja preko novinara kao 'Konov koeficijent', tako nešto objektivno ne postoji kao ozbiljan pokazatelj. Objašnjenje da je odnos pozitivnih u odnosu na broj testiranih važan dao sam u samom početku pandemije u uslovima suženog testiranja kada je to bilo orijentaciono vrlo značajno.

U redovnim izveštajima GZZJZ daju se vrlo precizno podaci o broju pozitivnih PCR testiranih pacijenata koji su dijagnostikovani kao sumnja na kovid, dakle prvih pregleda i to nema veze sa izmišljenim 'Konovim koeficijentom' i ima značaj kao pokazatelj aktivnosti virusa", napisao je Kon na svom profilu.

