Kon otkrio koje će mjere biti uvedene u Srbiji

BEOGRAD - Medicinski dio kriznog štaba protivi se uvođenju policijskog časa, koji jeste najjednostavnija mjera za sprečavanje širenja virusa korona, kaže epidemiolog Predrag Kon i dodaje da će na današnjoj sjednici, u 12 sati, biti donesena definitivna odluka o novim mjerama, među kojima će svakako biti zabrana javnog okupljanja.

Kon za RTS kaže da je suština mjera zabrana kontakata, a da je najjednostavniji policijski čas, kojem se, međutim, protive skoro svi iz medicinskog dijela kriznog štaba.

"Da li je to greška ili ne, to ćemo videti tek posle, jer potpuno zatvaranje Beograda omogućilo bi bar tokom vikenda da tog prenosa nema", rekao je Kon i dodao da će definitivnu odluku donijeti Krizni štab na sjednici u 12 časova.

"Naznačio je juče i predsednik i ja sam mu svojevremeno rekao da je to krajnje nepopularno, ali i najsigurnije", rekao je Kon.

Dodaje da će odluka svakako biti zabrana javnog okupljanja i da tu nema dileme.

Kaže i da zabrana kontakata mora da bude mjera "u glavi građana" ističući da su svjetska istraživanja pokazala da ako svi nose masku postoji samo jedan odsto mogućnosti da se virus prenese.

Kaže da su neprihvatljive sve proslave, mature, svadbe, jer će urušiti sistem i neće imati mjesta za hospitalizaciju svih ljudi.

"Moramo krajnje obiljno to shvatiti - nema se utisak još uvek toga, ali je činjenica da nema mesta u bolnicama", rekao je Kon.

Upitan da objasni svoj post na Facebooku, u kojem je napisao da bi svoje mjesto u kriznom štabu "ustupio" svom profesoru u penziji Zoranu Radovanoviću koji kritikuje "politizaciju struke", Kon je istakao da ne može dezertirati dok je ovakva sitaucija i da će nastaviti da radi svoj posao.

"To ništa ne znači osim onoga što je napisano, ne mogu da napustim brod kad je ovakva situacija, to ne dolazi u ozbir", rekao je Kon.

Kad je riječ o testovima, Kon kaže da se u broj tesitranih uključuju PSR testovi, ali i svi drugi.

On ocjenjuje da će situacija u vezi s virusom korona trajati do 2022. godine i da je to epidemiološki zadatak, te da više ne smiju da postoje nekoherentne izjave struke.

Kaže da će dolaziti do smirivanja situacije, pa do novih talasa, a da postoji mogućnost ogromnog talasa koji može da dođe na jesen.