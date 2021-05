Kon zamolio građane da ne pričaju o trećoj dozi

BEOGRAD - Epidemiolog i član Kriznog štaba Predrag Kon izjavio je danas da broj novih slučajeva virusa korona pada u Beogradu i u cijeloj Srbiji, a da obuhvat imunizacije raste iz dana u dan i istakao da su to dobre vijesti.

Kon je, gostujući na RTS-u, rekao da je vakcinacija jedini izlaz iz epidemije, ali i da građani ne treba da se opterećuju provjerom antitijela, pošto je to samo jedan od pokazatelja imuniteta.

"Sada se potpuno jasno vidi da tamo gde je obuhvat vakcinacije veći, brže pada broj novozaraženih", naveo je Kon.

On je istakao da nema vidljivih posljedica spojenih praznika i dodao da i da je neophodno izdržati "tu ogromnu potrebu" za opuštanjem.

Govoreći o trećoj dozi vakcine protiv virusa korona, Kon je zamolio građane da ne pričaju o trećoj dozi i da ne odlaze na punktove.

"Ne mislim ništa loše, ali jednostavno, da se ne gubi vreme s trećom dozom, jer mi nismo ni prvu i drugu dali. Ono što sam rekao da oni koji nemaju antitela da će u nekoj budućnosti primati vakcinu, to ne znači da je to sada. To mora biti medicina zasnovana na dokazima, tek kad se urade sva istraživanja, kad se utvrdi koliko vremena mora da prođe", naglasio je Kon.

On je dodao da je mjerenje antitijela samo jedan od pokazatelja imuniteta, ali ne i pokazatelj kompletnog imuniteta.

Ukazao je da su građani zaštićeni vakcinama svih proizvođača i naglasio da ne moraju da se opterećuju provjerom nivoa antitela.