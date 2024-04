Konačan spisak svih lista i kandidata za EU izbore

ZAGREB - Za 12 mjesta u Evropskom parlamentu takmičiće se 25 lista, 23 stranačke i dvije nezavisne, koliko ih je DIP i primio, a na kojima su imena 300 kandidata.

U odnosu na izbore iz 2019. godine manje je i lista i kandidata, tada su se za naklonost birača takmičile 33 liste i 396 kandidata.

Svi oni biračima se službeno mogu predstavljati 44 dana, do petka, 7. juna u ponoć, kada nastupa dvodnevna izborna tišina.

Kažnjava se kršenje izborne tišine

Za razliku od nedavnih parlamentarnih izbora, gdje zakon za kršenje tišine nije propisao kaznu, na evropskim izborima to se kršenje novčano kažnjava. Fizička osoba, a to su i građani, koja prekrši tišinu mogla bi ostati bez 398 evra, izborni kandidat od 1327 do 3981 evra, a pravna osoba, npr. politička stranka, od 13.272 do 66.361 evra.

Uz liste političkih stranaka i koalicija, HDZ-a, Mosta, Možemo, DP-a, SDP-a i drugih, za mjesto u Evropskom parlamentu takmičiće se i dvije nezavisne, aktuelnog evroparlamentarca Ladislava Ilčića i influenserke Nine Skočak, za koje je trebalo skupiti po 5000 potpisa.

HDZ-ovu listu nosi Andrej Plenković, Mostovu Božo Petrov, DP-ovu Ivan Penava, SDP-ovu koalicijsku Biljana Borzan itd.

Učesnici evropskih izbora u promovisanju po listi ne smiju potrošiti više od 530.891 evra.

Osim vlastitim sredstvima, promociju mogu finansirati i donacijama, političkoj stranci te nezavisnoj listi fizičke osobe mogu donirati do 3981 evra, a pravne do 26.544 evra, prenosi "Tportal".

Izbori u junu biće četvrti evropski izbori za Hrvatsku. Prvi su održani 14. aprila 2013. godine, prije službenog ulaska u EU 1. jula te godine. Tada je birano 12 zastupnika, a mandat im je trajao samo godinu jer su se iduće, 2014. godine, održavali redovni evropski izbori. Posljednji evropski izbori održani su u maju 2019. godine.

Kompletnu listu možete vidjeti OVDJE.

