Konačna odluka o policijskom času u naredna dva dana

BEOGRAD - Konačnu odluku o uvođenju policijskog časa tokom vikenda doneće Krizni štab u naredna dva dana, izjavio je ministar zdravlja Zlatibor Lončar, ali nije precizirao da li će ta mjera biti uvedena na teritoriji cijele Srbije ističući da nije namjera da se "kažnjavaju" oni koji se pridržavaju svih epidemioloških mjera.

Lončar je kazao da epidemiolozi sagledavaju stanje na terenu i podatke o broju zaraženih i testiranih, o tome gdje se i kojom brzinom širi virus korona, kakva je klinička slika pacijenata i koliko se zadržavaju u bolnici, kao i kakvi su kapaciteti bolnica i gdje koje mjere mogu da se primijene.

"Gledaćemo da ne kaznimo nikoga ko se pridržavao mera, to nije fer ni korektno. Moramo da napravimo razliku. Recimo, u Sremskoj Mitrovici imamo malo obolelih, zašto bi se to odnosilo na one koji se pridržavaju mera i gde svi nose maske", rekao je Lončar novinarima poslije sastanka sa direktorima kovid bolnica.

Na pitanje kada će se znati odluka o policijskom času, Lončar je kazao da Krizni štab ima još dva dana da donese najbolje moguće mjere koje će, kako je naveo, dati rezultate i doprinijeti smanjenju broja zaraženih i hospitalizovanih.

Ministar je kazao da su nekada imali takve mjere i da su dale rezultate, da je bilo mnogo manje zaraženih i da je situacija bila pod kontrolom.

"Dali smo šansu svima, ljudi su smatrali da su dovoljno odgovorni da im ne trebaju mere, šansa se nije iskoristila. Moramo da preduzmemo mere, da li će se nekome svideti ili ne, naš cilj je da sačuvamo živote", naglasio je Lončar.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je sinoć moguće uvođenje policijskog časa od petka do ponedjeljka.