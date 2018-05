Korb: NDH nije izvršila genocid u Jasenovcu i nije stradalo 700.000 Srba

Komentari: 3

DAKLE,MOŽE SE SLOBODNO UBITI NAJMANJE 130.000 LJUDI SAMO NE PRAVITI NIKAKVE PLANOVE ZA TO I SVE ĆE BITI U DA POPRAVE SAJT DA NE JEDE SLOVA.

Predrag

OVO JE SAMO JEDAN OD DOKAZA DA SVIJET IDE PREMA SVOM KRAJU.ŠTO PRIJE TO IJA SE POKUŠAVA PREKROJITI ALI TO NEĆE IĆI.A PREMA OVOJ GORE BUDALI NA BALKANU ONDA NIJE NIKADA BILO NIKAKVOG GENOCIDA AKO U JASENOVCU NIJE BILO GENOCIDA, LUĐAK KAŽE NIJE BILO PLANSKI PA IZ TOG RAZLOGA NIJE BIO GENOCID,KOJEŠTA. AKO JE TAKO ONDA NIKADA NIKO NIKOGA NIJE UBIO. BROJKE NISU PISALI SRBI VEĆ JUGOSLOVENI NO ZNAM SVAKO IMA SVOJU ISTINU KOJU PRAVI KAKO NJEMU ODGOVARA.