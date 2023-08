Korisnik staračkog doma aktivirao ručnu bombu, dvoje stradalih

ZAGREB - Prema pisanju medija 85-godišnjak koji je aktivirao bombu je iz naselja kod Novog Marofa, dok je stradala žena iz okolici Krapine.

Do eksplozije u domu za starije u Dugom Selu u kojoj su u nedjelju poginuli 85-godišnjak i 81-godišnjakinja, a 79-godišnjak je teško povrijeđen došlo je jer je 85-godišnjak aktivirao ručnu bombu, izvijestila je zagrebačka policija.

Policija taj događaj vodi kao teško ubistvo, pokušaj teškog ubistva i samoubistvo, a kriminalističko istraživanje se nastavlja.

U saopštenju nakon uviđaja policija navodi da je u nedjelju oko 13.20 sati u Zagrebačkoj ulici u Dugom Selu, u prizemlju objektu koji pruža usluge staranja o starijima osobama, 85-godišnji korisnik u kuhinji aktivirao ručnu bombu. U istoj prostoriji pritom se nalazilo još troje korisnika, 81-godišanjinja te muškarci starosti od 78 i 79 godina.

"Uslijed eksplozije smrtno su stradali 81-godišnja korisnica smještaja i 85-godišnjak koji je ujedno i aktivirao eksplozivnu napravu, dok je 79-godišnjak teško povrijeđen, a 78-godišnjak nije povrijeđen. Sprovedenim uviđajem potvrđena je sumnja u kazneno djelo teškog ubistva 81-godišnjakinje, pokušaja teškog ubistva na štetu 79-godišnjaka i 78-godišnjaka", saopštila je zagrebačka policija.

Prema pisanju medija 85-godišnjak koji je aktivirao bombu je iz naselja kod Novog Marofa, dok je stradala žena iz okolici Krapine.

U dugoselskoj policiji ranije su rekli da prije nisu imali intervencije ili prijave vezane uz ovaj dom za starije.

Muškarac koji je u eksploziji u Dugom Selu u nedjelju popodne zadobio teške i po život opasne povrede, operisan je u Kliničkoj bolnici Dubrava i nalazi se na odjelu intenzivne njege, potvrđeno je u toj bolnici.

U toj kući resorno ministarstvo posljednji inspekcijski nadzor obavilo je prije 16 mjeseci. Nisu utvrđene nikakve nepravilnosti.

"Radi se o starateljskoj porodici koja se gotovo cijelu deceniju bavi starateljstvom i smješteni korisnici bili su s našeg područja. Korisnik koji se sumnjiči da ima veze s tim nemilim događajem bio je smješten tu unazad četiri godine, ukupno je u sistemu socijalne njege oko osam godina, a prije toga je bio u jednog drugoj starateljskoj porodici. Problema s njim u smislu da bi bio potreban izmještaj nije bilo, on se lično nije obratio da to traži niti su staratelji to tražili", objasnila je Nada Petković, v.d. voditelj Područne službe Dugo Selo Hrvatskog zavoda za socijalni rad.

Petković je dodala kako postoje saznanja da je korisnik saznao da boluje od teške bolesti i da se na zadnjem ljekarskom pregledu pokazalo kako je došlo do pogoršanja, prenose "Grude".