Kornjače napadaju kupače na hrvatskm primorju

Nekoliko kupača na hrvatskom primorju posljednjih dana su napale kornjače.

Jedan Trogiranin kaže da se kornjača ponašala začuđujuće čudno i agresivno.

On smatra da je ova glavata želva položila jaja u blizini i zato se tako ponašala.

Na jednoj od plaža na Čiovu ženu je napala kornjača i to u plićaku.

Drugi napad kornjače se pak dogodio u Slatinama.

"Supruga je bila na metar, metar i pol dubine kada je zavrisnula. Vidio sam siluetu nečeg velikog. Mislio da je hobotnica, a kada sam se približio shvatio sam da je - kornjača! Izvukao sam ženu dok je kornjača nastavila prema plaži gdje ju je natrag u more upotrebom sile vratio kupač ne bi li zaštitio sebe i ostale. Ugrizla ju je iznad leđa promjera 10 do 12 centimetara i ostavila veliki trag. Bila je duljine 80 do 100 centimetara. Odmah je rana prokrvarila i pomodrila", ispričao je muškarac za Slobodnu Dalmaciju.