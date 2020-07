"Korona uništava ljudske organe gore nego gangrena"

Virus korona uništava organe čovjeka do potpune neprepoznatljivosti, čak više nego zloglasna gangrena, pa je poslije njegovog smrtonosnog pohoda kroz ljudsko tijelo i iskusnim obducentima teško da razaznaju tip tkiva, pišu "Večernje novosti".

Obdukcije 17 preminulih od posljedica kovida, uglavnom mlađih ljudi, radilo je na Institutu za patologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu troje obducenata.

Poznati srpski kardiohirurg Miljko Ristić rekao je da su organi obdukovanih pacijenata - pluća, srce, jetra, bubrezi - toliko uništeni da obducenti, da nisu znali sa kojim preparatom rade, uopšte ne bi prepoznali.

Ristić, kojeg su nalazi patologa interesovali iz stručnog ugla da shvati kako korona oštećuje srce, istakao je da je preblago reći da su nalazi obdukcije iznenađujući i da obdukovani pacijenti nisu imali druge bolesti, osim hipertenzije.

"Obdukovani pacijenti jako brzo su preminuli od posledica kovida, u roku od 24 do 48 časova, i to se i navodi u izveštaju. Bode oči to što su bili mladi i zdravi, ali baš to i upozorava da ovaj virus napada sve i da se nikad ne zna kod koga će da ima fatalan ishod", rekao je Ristić.

Prema njegovim riječima, promjene organa pod uticajem korone kod preminulih su takve da se ničim ne mogu oporaviti, ni lijekovima niti bilo kojom drugom medicinskom intervencijom, i to objašnjava zašto nastupa smrt čak i kod mladih.

Ta oštećenja organa, u neuporedivo manjoj meri kod preživelih, za Ristića su dokaz tvrdnje pojedinih stručnjaka iz svijeta koji upozoravaju da posljedice korone predstavljaju prijetnju po život, čak i pošto se ova zaraza uspješno preleži.

"Šteta je što nije kod nas urađeno više obdukcija, ali i nalazi za ovih 17 su prodor u svetskoj nauci", rekao je Ristić.