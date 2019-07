Kosom iskasapio oca jer mu nije htio skuvati kafu

Psihički oboljeli Dejan Šatri (35) iz Velike Moštanice kod Beograda prekjuče je kosom izmasakrirao nepokretnog oca Agima (64) samo zato što ovaj nije htio da mu skuva kafu.

Dejan je zatim oprao kosu, stavio je u šupu i legao da spava. Kad je njegova majka Svetlana došla kući, zatekla je Agima iskasapljenog kako leži pored invalidskih kolica! Pitala je sina šta se desilo a on joj je mirno odgovorio: "Ništa. Hoćeš da nam skuvaš po kafu".

Šokirana Svetlana ispričala je juče da je nesrećnom Agimu prije šest mjeseci amputirana noga zbog dijabetesa. I ona je otprilike u to vrijeme doživjela moždani udar od kog se teško oporavlja, ali morala je da skupi snagu da brine o mužu invalidu i psihički oboljelom sinu.

"Bila sam van kuće u ponedeljak ujutru, kad se to desilo... Vratila sam se oko 15 sati i ušla u kuhinju. Imala sam šta i da vidim! Agim je ležao mrtav na podu, pored invalidskih kolica. Leđa su mu bila skroz krvava. Otrčala sam u Dejanovu sobu, zatekla sam ga kako leži i ćuti. Pitala sam ga šta se desilo, a on me pitao da li mogu da odem do kuhinje da nam skuvam kafu", navodi Svetlana.

Šokirana žena je odmah otrčala do komšija i rekla im da pozovu Hitnu pomoć. Međutim, njenom mužu nije bilo spasa.

"Kad su policajci došli, Dejan je u početku samo ćutao, ali je kasnije ispričao šta se desilo... Odveo ih je u šupu da im pokaže kosu kojom je ubio oca", kaže Svetlana.

Ona dodaje da je Dejan bio psihički zdrav u detinjstvu i da je obolio tek poslije osnovne škole, ali se nije liječio jer Agim nije to dozvoljavao.

"Kad je prošlo bombardovanje 1999., primetila sam da nešto u njegovom ponašanju nije u redu. Mi smo verovali da je to od stresa zbog bombi, ali Agim nije dozvoljavao da se on leči. Svima je pričao da je Dejan dobro", objašnjava ona.

U policiji kažu da je Dejan priznao da je ubio oca poslije svađe oko kafe.

