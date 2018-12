Kosovo dobilo oružane snage

PRIŠTINA- U Skupštini Kosova usvojena dva nacrta zakona koji omogućavaju transformaciju Kosovskih snaga bezbjednosti. U parlament ušlo i nekoliko budućih "vojnika".

Prvi zakon koji je usvojen je nacrt zakona o transformaciji KSB u Ministarstvo odbrane, a drugi nacrt zakona o transformaciji u oružane snage. U 11:20 usvojen je i posljednji, treći nacrt zakona čime je i zvanično formalno- pravno završena procedura formiranja kosovskih oružanih snaga.

Kako je javio dopisnik RTS, nacrti zakona usvojeni su po ubrzanoj proceduri i jednoglasno.

Inače, današnji dan, i u Beogradu i u Prištini označavaju kao "dan D". Istovremeno, pripadnici Kfora raspoređeni su na mostu koji dijeli Kosovsku Mitrovicu na sjeverni i južni dio, dok helikopteri NATO nadleću Prištinu. Predsednik Srbije u kopnenoj zoni bezbjednosti naredna 72 sata. U zgradi kosovske skupštine jako obezbjeđenje javlja RTS.

Na dnevnom redu plenarne sjednice kosovskog parlamenta danas je samo jedna tačka dnevnog reda, glasanje o paketu zakona kojima se mijenja uloga KBS iz bezbjednosnih snaga u kosovske oružane snage.

Ova odluka, koja dolazi poslije godina pokušavanja, podržana je od SAD i Njemačke, ali joj se protive EU i NATO, koji trenutno čuva granice Kosova. Kaha piše da su Srbi u "stanju uzbune" zbog opasnosti da će situacija da se pogorša, i traže da međunarodni predstavnici intervenišu kako bi paralisali ciljeve Kosova u pogledu formiranja vojske.

Skupština, što je rijetkost u ovoj zakonodavnoj vlasti, ima plan da održi sjednicu na kojoj će se donijeti odluka. Na dnevnom redu je glasanje za nacrt Zakona za Ministarstvo odbrane, nacrt Zakona za KBS, kao i nacrt Zakona za službi u KBS.

As the Assembly acts today, let’s remember that a country’s security depends on the quality of its security relationships – and peaceful, mutually beneficial relations with its neighbors - as much as on the strength and professionalism of its armed forces.