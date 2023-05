Kosovo i Metohija: Počelo okupljanje naroda, pripadnici Kfora razvlače bodljikavu žicu (UŽIVO)

ZVEČAN - Na sjeveru Kosova i Metohije noć je protekla mirno, incidenata nije bilo, a za danas se očekuje okupljanje većeg broja građana ispred opštinskih zgrada u Leposaviću, Zubinom Potoku i Zvečanu, oko kojih pripadnici Kfora razvlače bodljikavu žicu.

Ispred opštinskih zgrada od jutros su krenula okupljanja, kako je to juče i najavio bivši predsjednik Skupštine opštine Zvečan, Srđan Milosavljević.

Građani traže da se ROSU jedinice povuku sa sjevera Kosova i Metohije, da nelegalni gradonačelnici ne ulaze u opštinske zgrade i da iz pritvora budu pušteni Radoš Petrović i Dušan Obrenović, koji su prije dva dana uhapšeni.

Situacija na sjeveru Kosova i Metohije eskalirala je u petak, 26. maja, nakon što je policija samoproglašenog Kosova zauzela opštinske prostorije u opštinama Zvečan, Zubin Potok i Leposavić.

Policija je imala namjeru da omogući nelegalnim gradonačelnicima da preuzmu dužnost, nakon izbora koje su Srbi bojkotovali i na kojima je izlaznost bila manja od 3,5 odsto.

Large forces of KFOR towards Mitrovica, seen 2-3 columns with about 20 vehicles each. Morning on Kosovo and Metohija pic.twitter.com/48ssGMESpD