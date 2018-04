Kosovo kamen spoticanja Samita u Sofiji

Komentari: 1

Ivo Ivano

Kada čujemo pojam Islamska država pomislimo na teroriste koji ruše sve pred sobom, uključujući i stare kulturnoistorijske građevine, no međutim, koliko nas zna da je prije ISIL-a postojala takozvana OVK čiji su političari kasnije osnovali tzv. Republiku Kosovo na kojem se, 4 godine prije jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova, desio Pogrom u kojem su srušene i spaljene mnoge crkve, lomljeni krstovi na vjerskim objektima, kao i na grobovima. Dok mi govorimo o ISIL-u, imamo pred nosom zapadne civilizacije ISIL Evrope, koji je možda i opasniji po razaranju. Ono sto je možda još gore u ovoj priči jeste to što je takva nakazna teroristička tvorevina podržana od strane Zapada, što je udar i na samu evropsku civilizaciju, baš kao i teroristički napadi na tom širem Zapadu u kojem su neki od učesnika Albanci sa Kosova, koji se, da paradoks bude veći, od američke i sveukupne zapadne pravde kriju pored checkpointa međunarodnih snaga na Kosovu. Zapad je saučesnik u svojoj propasti umjesto da barem otkažu podršku toj nakaradnoj tvorevini, kada su već nanijeli štetu i sebi i Srbiji . To se, nažalost, više ne može promjeniti, jer mnogi Srbi sa Kosova su protjerani (u čemu je i sam Zapad učestvovao), mnoge crkve uništene, zemlja oteta i teritorija okupirana, mada se sve to može promjeniti i vratiti, ukoliko Zapad shvati ko mu je "prirodniji materijal" za sagovornika i brojčano veći od Albanaca sveukupno, a naročito veći od kosovskih Albanaca. Uvijek ima mjesta za nove prijatelje samo do Zapada je, a ne do Srbije. Srbija i srpski narod imaju Ruse za prijatelje dijelom i zbog toga sto Rusi nikada nisu nanijeli nikakvu štetu, dok Zapad...mada isti mogu to na neki način popraviti, tako što bi odustali od kršenja teritorijalnog integriteta Srbije nad Kosovom.