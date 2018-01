Kosovska policija pretukla direktora pošte u Prištini

PRIŠTINA - Agron Mustafa, direktor kosovske pošte, oštro je reagovao pošto su ga u Prištini pretukli pripadnici kosovske policije.

"Srpska policija me tukla kulturnije", rekao je Mustafa.

"Kao studenta, srpska policija me tukla dva puta... Ni u jednom slučaju nisam bio pretučen tako brutalno kao što su to učinila dvojica kosovskih policajaca. U oba slučaja, srpska policija je vodila računa o mom dostojanstvu, pošto su me profesionalno tukli daleko od očiju drugih građana", napisao je Mustafa.

Mustafina izjava usledila je pošto su ga dvojica kosovskih policajaca, bez jasnog motiva, pretukla u Prištini.

Iako je, u međuvremenu, objavljen snimak prebijanja, i dalje nema reakcije kosovske policije.

(B92)