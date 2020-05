Kosovska policija privela doktoricu i medicinsku sestru iz Goraždevca

KOSOVSKA MITROVICA - Doktoricu i medicinsku sestru ambulante u Goraždevcu danas je u Peći privela kosovska policija i oslobodila ih poslije zadržavnja od oko pola sata, izjavio je večeras oficir Vlade Srbije za vezu sa Prištinom Dejan Pavićević, navodeći da za sada nije poznat tačan razlog njihovog privođenja.

On je za Kosovo onlajn rekao da su doktorica i medicinska sestra sada nalaze na svom radnom mjestu u ambulanti u Goraždevcu.

Pavićević je pojasnio da su one na Kosovo ušle preko prelaza Jarinje i da tačan razlog privođenja ne zna, ali da vjeruje da je po srijedi najvjerovatnije "loša koordinacija", jer kosovska policija u Peći nije bila obaviještena o njihovom dolasku.

Pavićević je potvrdio i da su sanitetsko vozilo Doma zdravlja u Orahovcu sa novopazarskim registarskim oznakama i vozač koji je upravljao tim vozilom, zaustavljeni u nedjelju na prelazu Merdare.

"Do ovog trenutka to vozilo i vozač nisu ušli na Kosovo i to je stvar koja je ostala nerešena, nadam se da će uskoro biti rešena i da kada su u pitanju zdravstveni radnici za ovakve stvari nema mesta", kazao je Pavićević.

On je dodao da je pacijentkinja koja je na dijalizi i koja se vraćala tim vozilom prebačena u druga ambulantna kola i vraćena kući.

Pavićević je ocijenio da ne postoji nijedan dobar razlog za tako nešto i da to nanosi štetu svim građanima Kosova bez obzira na njihovu etničku i vjersku pripadnost.

"Mislim da smo svi ovde u borbi protiv jednog zajedničkog neprijatelja - pandemije korona virusa, koja iako jenjava i dalje je velika pretnja i zdravstveni radnici su tu da pomognu, nikoga ne ugoržavaju i nadamo se će ovakve stvari da se reše i da se više ne ponavljaju", kazao je Pavićević.