Kosovska policija uhapsila Đurića i Jovića, pretučen snimatelj RTS-a

KOSOVSKA MITROVICA - Pripadnici interventne jedinice Kosovske policije priveli su popodne, nešto poslije 17.30 sati, direktora Kancelarije za KiM Marka Ðurića i njegovog saradnika Željka Jovića, koji je povrijeđen prilikom akcije policije.

Jović je pokušao da se odupre hapšenju, pa je policija primjenila silu, prenose srpski mediji.

Ðurić je uhapšen u sali Mitrovačkog dvora, gdje je upravo bio počeo razgovor u okviru unutrašnjeg dijaloga o KiM.

Kako su građani Mitrovice pokušali da spriječe ulaz u zgradu, kosovska policija bacila je šok bombe.

Nakon toga su ušli i odveli Ðurića.

Prilikom akcije kosovski policajci su pretukli snimatelja Radio-televizije Srbije Vladimira Đurića.

Foto: Informer

Naime Ðurić je, zajedno sa generalnim sekretarom Kabineta predsjednika Srbije Nikolom Selakovićem, stigao u sjevernu Kosovsku Mitrovicu negdje oko 17.00 časova, kako bi učestvovao u razgovoru u okviru unutrašnjeg dijaloga.

Ranije je iz Prištine bilo saopšteno da im je zabranjen ulazak na teritoriju Kosova i Metohije, zbog izjava kojima, tvrdi Priština, unose nestabilnost u situaciju na sjeveru pokrajine.

Predsjednik Srbije je na tu vijest prošle sedmice rekao da će Ðurić i Selaković svakako biti u Mitrovici, kao što je planirano.

Njih dvojicu ispred Mitrovačkog dvora je dočekao gradonačelnik Goran Rakić.

Vulin Pacoliju: Teroristi protivpravno da hapse

Kosovo nije država da bi moglo da hapsi, a teroristi su ti koji lišavaju slobode, izjavio je danas ministar odbrane Aleksandar Vulin povodom upozorenja šefa kosovske diplomatije Bedžeta Pacolija da će svako ko pokuša bez dozvole da uđe na teritoriju Kosova biti uhapšen.

"Vi niste država, a samo država može da hapsi, vi možete samo da protivpravno nekog lišite slobode, a to može da radi i svaka teroristička organizacija, što je dobro poznato članovima terorističke OVK", dodao je ministar Vulin.

On je dodao da može da bude u Prištini, a da organi "Vlade Kosova" to ne znaju, "a kada saznaju da ne mogu da me pronađu ili uhapse".

"Neka Pacoli pita svoje prethodnike kako su me bezuspešno tražili po Pećkoj Patrijaršiji, a ja sam u njoj držao konferenciju za štampu i nisu uspeli da me u tome spreče pa ni da me uhapse čak i kada sam prelazio preko Drenice", izjavio je ministar odbrane.

Zbog toga, dodao je, u svakoj stanici postoji naredba i plan za njegovo hapšenje.

"Hapsili ste me na Božić u Gračanici, ali i tada jer sam vam to dopustio da ne biste primenjivali silu prema okupljenim vernicima u porti manastira", naveo je Vulin.

"Kosovo nije država i dok to ne postane vi možete da koristite silu ali ne i pravo koje opravdava i pokreće silu. Od nas priznanje nikada nećete dobiti a ono vredi više od podrške svih koji su KiM priznali kršeći međunarodno pravo. KiM nikada neće biti država", izjavio je ministar Vulin.