Kosovska policija zaustavila Vučićevog sina i natjerala ga da skine majicu (VIDEO)

Sin predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Danilo Vučić zaustavljen je tokom današnjeg boravka na KiM i policija ga je natjerala da skine majicu sa, kako su ocijenili, "provokativnim porukama", objavila je RTV Dukađini.

Ova televizija takođe objavljuje video snimak na kojem se, kako tvrde, vide pripadnici policije kako zaustavljaju sina predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.

"Po završetku ceremonije koja je održana u Gračanici, RTV Dukađini je obezbijedila snimke na kojima se vidi da je kosovska policija zaustavila automobile u kojima se nalazio sin predsjednika Srbije kako bi mu skinula majicu sa antikosovskim natpisima", piše na sajtu RTV Dukađini na kojem je objavljen i navodni snimak koji to potvrđuje.

Video material appeared on Pristina media showing the stopping of a vehicle allegedly carrying the son of the President of the Republic of Serbia, Danilo Vučić. pic.twitter.com/7SCyXVbdaF