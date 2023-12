Kosovski analitičar: EU neće ukinuti sankcije Prištini dok se ne popravi položaj Srba

PRIŠTINA – Analitičar iz Prištine Artan Muhadžiri izjavio je da su sankcije koje je EU uvela Prištini mogle da se izbjegnu, ali da premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti nije htio da bude konstruktivan u vezi sa sjeverom KiM i Zajednicom srpskih opština, kao i da kaznene mjere neće biti ukinute sve dok se ne sprovedu novi izbori na sjeveru.

"Efekti sankcija koje je EU prije pola godine uvela Kosovu su veliki, i u praktičnom i u simboličkom smislu. Blokirane su stotine miliona evra iz IPA i drugih EU fondova. Sa druge strane, u simboličkom smislu, kada je riječ o imidžu Kosova, to se loše odrazilo, jer je ovo prvi put da je Kosovo pod sankcijama, koje su apsolutno mogle da se izbjegnu. Ali premijer Kurti nije htio da bude konstruktivan kao što se tražilo od njega u vezi sa sjeverom. To je bio rezultat toga što nije iskorišćena mogućnost da se nastavi sa dijalogom i zbog blokada koje je Kurti htio da nametne u pregovorima", rekao je Muhadžiri za Kosovo onlajn.

Prema njegovim riječima to je veoma oštra lekcija za Kurtija, koju on idalje nije shvatio.

"Nadam se da on to neće ponavljati u budućnosti, jer odgovor iz Brisela će uvijek biti isti, bez obzira o kom je lideru riječ, ako pokuša da blokira normalizaciju, imaće sankcije, izolaciju i neće biti istog nivoa kooperacije kao ranije", rekao je on.

On ističe da su izbori na sjeveru jedan od najvažnijih kriterijuma za ukidanje kaznenih mjera i veoma važan korak za normalizaciju situacije, posebno za srpsku manjinu.

"Oni treba da imaju svoje predstavnike koji će odražavati njihovu političku volju. Sve dok se ovi izbori odlažu, sve dok ne bude normalnog izbornog procesa na sjeveru, sankcije neće biti ukinute", rekao je Muhadžiri.

Podsjećanja radi, nedavno je kongresmenka iz Njujorka i kopredsjedavajuća srpskog kokusa u Kongresu Klaudija Teni podnijela prijedlog zakona kojim bi se obustavila sva pomoć Prištini dok ne ispuni svoje obaveze.

"EU je 2013. godine pomogla u posredovanju u Briselskom sporazumu između Srbije i Kosova kako bi se ublažile tenzije između dvije zemlje. Kosovo nije ispunilo mnoge od svojih ključnih obaveza prema sporazumu, kao što je formiranje Zajednice opština sa srpskom većinom i ujedinjene policijske snage. Pored toga, Kosovo je uskratilo jednaka prava kosovskim Srbima. Neispunjavanjem ovog sporazuma, Kosova krši međunarodne norme i stvara napetost i nestabilnost na Balkanu", navela je Teni u saopštenju.

Prema njenim riječima, usvajanjem ovog zakona bila bi uskraćena bilo kakva dalja pomoć SAD vlastima u Prištini, dok se ne implementiraju određeni uslovi navedeni u Briselskom sporazumu iz 2013. godine, prenosi Tanjug.

