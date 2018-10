Kosovski analitičar: Tači "objavio rat" Haradinaju

PRIŠTINA - Glavni i odgovorni urednik kosovskog lista "Insajderi" Vehbi Kajtazi ocJenjuje da je kosovski predsjednik Hašim Tači "objavio rat" premijeru Ramušu Haradinaju i da je Haradinajeva pozicija sada izuzetno uzdrmana.

Tako je Kajtazi komentarisao izjave Tačija, koji je u ponedjeljak zaprijetio Haradinaju gubitkom pozicije premijera, prenosi Kos sev.

"Tači je danas objavio rat Haradinaju i od danas je pozicija premijera Haradinaja izuzetno uzdrmana, i ne isključuje se mogućnost da će u toku nekoliko mjeseci, ukoliko se njihovi odnosi ne budu opustili, Tači poslati zemlju na vanredne izbore, i gdje možemo da odemo u jednu političku krizu koja otvara put vanrednim izborima", rekao je Kajtazi.

Glavni urednik prištinskog lista navodi da Tači "objavljuje rat" svakome za koga smatra da predstavlja opasnost njegovoj vlasti i idejama, a da bi odbranio samog sebe i svoje ideje koristi sve mehanizme koje kontroliše.

"Tači svakoga za koga smatra da mu predstavlja rizik po vlast i ideje, proglašava neprijateljem, objavljuje mu rat dok ga u potpunosti ne sruši, a da bi to postigao, on koristi sve mehanizme koje kontroliše, obuhvatajući policiju, tužilaštvo, Obaveštajnu Agenciju Kosova (OAK), sve to da bi otklonio jednu prepreku koja može da se kao prepreka pojavi njegovim ciljevima i idejama", rekao je Kajtazi u Pres sing-u.

On je napomenuo da ima razlike u slučaju sukoba sa Haradinajem, pošto je ovaj posljednji, kako kaže, "tvrđa kost za ratovanje i za žvakanje" nego što bi to Tači htio.

"U ovom slučaju, između dva lidera imamo suočavanje titana, gde jedan ima veću političku moć, a drugi veću moć harizme, a to je Haradinaj", zaključio je Kajtazi.

Tači je u ponedjeljak poručio Haradinaju, povodom njegovih izjava o dijalogu s Beogradom, da "ozbiljan čovjek ne govori svakog dana o ratovima i tragedijama".

Osvrnuvši se na Haradinajevu izjavu da je ideja o razmjeni teritorije Kosova i Srbije "mrtva", Tači je rekao da je od njega očekivao mnogo racionalniji i odgovorniji pristup.

Tači je rekao da Haradinajeva izjava "pokazuje da je ili duhovit ili da čuva svoju stolicu", te istakao da je od premijera očekivao da bude racionalniji i odgovorniji kada daje izjave u vezi sa dijalogom.