Kosovski poslanik tvrdi: Haradinaj ide iz Vlade

PRIŠTINA - Poslanik Socijaldemokratske inicijative, Miljaim Zeka, govorio je o mogućnosti rekonstrukcije Haradinajeve vlade. Rekao je da će sporazum o tehničkoj vladi biti sklopljen u narednim danima. Prema Zekinim riječima, van vlade će ostati Haradinajeve Alijansa za budućnost Kosova i Samoopredeljenje Aljbina Kurtija.

"Ovim sporazumom, Špend Ahmeti bi postao premijer, ali moguće je da će biti neko iz LDK", rekao je Zeka i dodao da će dio tehničke vlade biti PDK, LDK, PSD i NISMA:

"Alijansa i Samoopredeljenje će ostati van vlade. Dio vlade biće PDK, LDK, PSD i NISMA. Dio vlade biće i AKR i Srpska lista. Van scenarija ostaće Ramuš Haradinaj i Aljbin Kurti."

Zeka je u emisiji DPT na T7 rekao da sve to može biti završeno tokom sledeće nedelje.

"Ovo je ozbiljna stvar, bilo je sastanaka i pregovora sa glavnim ljudima u ovim strankama. Pad vlade može uslijediti uskoro, neće biti novih izbora niti raspuštanja skupštine. Samo će predsjednik nekome drugom dati da upravlja vladom", izjavio je Zeka je dodao da do toga možda neće doći ukoliko dođe do ukidanja taksi.

"Verujem da se to neće dogoditi ako dođe do suspenzije taksi. Napraviće tehničku vladu samo ako Haradinaj ostane čvrsto pri stavu o taksama", rekao je on, prenijele su Novosti.rs.