Kovačević: Vučić više nije predsjednik

BEOGRAD - Dramski pisac Siniša Kovačević izjavio je danas da Aleksandar Vučić "više nije predsjednik" i da će ga oni "obavijestiti o tome".

"Vučić već više nije predsednik, samo mu to nisu javili. Mi ćemo ga obavestiti o tome", rekao je Kovačević demonstrantima ispred Predsjedništva.

On je rekao da svi oni koji su danas tu nalaze treba da misli na ljude koji su prije sto godina prežaljeni izašli iz svojih domova i vratili se ovom ulicom u Beograd.

"Treba da mislimo na te heroje i na našu nerođenu decu kako bi sačuvali i naše i njihovo dostojanstvo", rekao je Kovačević.

"Trideset godina sam potrošio na to da na čelu RTS ne bude fukara i nisam uspeo u tome. Fukara je stalno tu od Mitevića, preko Vučelića, Milanovića pa sve do ovog nepojavnog. Svaka nacionalna televizija je stub kulture jedne zemlje i ona mora biti slobodna kao što su slobodni ljudi koji šetaju u 100 gradova Srbije protestujući protiv Aleksandra Vučića", rekao je on.

Kovačević je još pozvao pripadnike policije da, kako je naveo, razmisle o tome na koga nasrću jer su među ovim okupljenim ljudima žene koje dočekuju njihovu djecu u obdaništu, uče u školama njihovu djecu pismenosti i vode računa o njihovom zdravlju u bolnicama.

Lider Demokratske stranke Zoran Lutovac pozvao je Vučića da izađe i obrati se okupljenima.

Organizatori protesta pozvali su demonstrante da se uhvate za ruke i naprave živi zid oko Predsjedništva kako predsjednik Vučić ne bi mogao da izađe iz zgrade.