"Kovid dnevno odnese autobus pun ljudi"

BEOGRAD - Koordinator vakcinalnog punkta na Beogradskom sajmu i direktor DZ "Savski venac" dr sc. Zoran Bekić izjavio je da je Srbija zbog pandemije virusa korona dosad izgubila jedan grad od 10.000 ljudi, a da kovid svakodnevno "odnese" autobus pun ljudi.

"Svedoci smo teške epidemijske situacije jer smo zbog korone izgubili jedan čitav grad od 10.000 ljudi. Ukoliko Krizni štab odluči da kovid propusnice važe za mesta poput teretana, frizerskih salona, koncerata, utakmica, tržnih centara, sigurno je da će to uticati na neke ljude da se vakcinišu", rekao je Bekić u intervjuu za današnje izdanje lista "Politika".

On je dodao da su to građani shvatili i da je to jedan od razloga zbog čega je prethodnih dana duplo više ljudi imunizovano nego u julu i avgustu.

Bekić je, takođe, rekao da su neki ljudi bili zbunjeni jer su pojedini ljekari u medijima slali poruke protiv vakcinacije - da je ovo lažni virus, da neće doći do nas, da je riječ o biološkom oružju...

"To su bili idoli građana Srbije, ali više nisu, jer je shvaćeno da su ugrozili javno zdravlje nacije. Nije vreme za podsmeh i spinovanje raznih informacija po društvenim ljudima. Zasad pokušavamo da stignemo ljude u Evropi po broju vakcinisanih, a znamo da su oni ranije kaskali iza nas", kazao je Bekić.

On je naglasio da je dosad 57 odsto građana Srbije imunizovano, a evropski prosjek je oko 70 odsto, kao i da za neku vrstu kolektivnog imuniteta se mora dostići 85 odsto imunizovanih, kao što je to slučaj u Portugali, Danskoj ili Japanu.

"Da bi to moglo da se sprovede kod nas, moramo da ubrzamo vakcinaciju jer svakodnevno umire na desetine građana. Mi svakoga dana izgubimo jedan autobus pun građana. To su autobusi smrti koji 'idu' svaki dan po Srbiji i uzimaju svoji danak", naveo je Bekić.

Na Sajmu je dosad dato više od pola miliona vakcina protiv kovida, a Bekić kaže da građani najviše traže vakcine fajzer, sinofarm, pa onda slijedi interesovanje za sputnjik V, zatim za astrazeneku i, odnedavno, za modernu.

Kada je riječ o djeci, Bekić kaže da je imunizovano svega oko 10.000 djece od 12 do 18 godina, a u toj populaciji ima oko 500.000 stanovnika, što znači da je vakcinu dobilo svega dva odsto njih.

"Ranije smo u DZ 'Savski venac' dnevno imali nekoliko zaražene dece, a sad ih dođe i po 25-30. Škole su mesta za okupljanje i trebalo bi da se poštuju epidemiološke mere, ali moram da izrazim sumnju u to, jer je manje od 50 odsto prosvetnih radnika dobilo vakcinu i ne verujem da će se sprovoditi i sve druge mere. Raspust će doneti dobrobit da se umanji broj obolelih, a mislim da se taj rezultat već vidi", naveo je on.