Kovid propusnice u Srbiji spremne, čeka se finalna odluka

BEOGRAD - Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Srbije Mirsad Đerlek rekao je da su kovid propusnice spremne i da se čeka samo finalna odluka da one zažive.

"Kovid propusnice pre svega služe da se zaustavi širenje infekcije i one će imati višestruki značaj. Angažovali smo i pravnike koji će to usaglasiti, pošto se priča da li je ustavno, to jest da li se vrši diskriminacija", rekao je Đerlek za Televiziju "K1".

Govoreći o drastičnom porastu novozaraženih od korona virusa, on je ocijenio da se oko 45 odsto populacije u Srbiji odlučilo za masovno obolijevanje, a ne za vakcinaciju protiv kovida.

Pitajući nevakcinisane šta čekaju i zašto ne "zasuču rukav", Đerlek je rekao da Srbija mora da ima između 70 i 80 odsto vakcinisanih da bi dostigla kolektivni imunitet.

On je podsjetio da je prvu dozu vakcine protiv kovida primilo 53 odsto punoljetnih građana, a revakcinisano je 51 odsto, dodajući da su se nadležni nadali da će biti postignut bolji rezultat u vakcinaciji.

"Međutim, oko 45 odsto građana odlučilo se za neki drugi vid postizanja kolektivnog imuniteta, a to je masovno razbolevanje", zaključio je Đerlek.