Kragujevčani rješavaju gorući problem grada

​KRAGUJEVAC - Ulici Svetozara Markovića, na dijelu parcele koje je ranije koristilo "Zelenilo", u toku su radovi na izgradnji novog vrtića koje finansira grad Kragujevac.

"Za vrtić čija će bruto površina biti oko 800 kvadrata, grad je iz budžeta izdvojio blizu 108 miliona dinara bez PDV-a," rekao je Dejan Ružić, zamjenik gradonačelnika prilikom obilska radova.

Još je naveo:

"Objekat će imati prizemlje i još jedan sprat, kapaciteta minimum do 140-oro dece, čime rešavamo deo problema, jer za veliki broj dece nema mesta u postojećim vrtićima. Kako bi izvođač radova koji je dobio posao putem javne nabavke, mogao da dobije građevinsku dozvolu, JKP Šumadija trenutno izvodi radove na uklanjanju objekata na lokaciji, a to su bili Upravna zgrada Zelenila i stari staklenik. Očekujemo da već tokom naredne nedelje izvođač počne sa pripremenim radovima i konkretnom izgradnjom objekta", rekao je Ružić, podsjetivši da je ugovor potpisan krajem prošle godine i da su njime definisani rokovi za projektovanje i izvođenje.

Dodao je:

"Rok za projektovanje je 100 dana u koji ne ulaze vreme čekanja na dobijanje lokacijskih uslova, saglasnosti i dozvole. Očekujemo da narednih dana izvođač ishoduje građevinsku dozvolu nakon čega ćemo krenuti u realizaciju veoma značajnog projekta za grad Kragujevac", istakao je Ružić.

Ružić je za kraj rekao:

"Po ugovoru, rok za samu izgradnju, nakon dobijanja građevinske dozvole i početka radova, što verujem da će biti najkasnije za nedelju do dve, je 200 dana, a s obzirom na to da je renomirana firma dobila posao na izgradnji ovog objekta, očekujemo da to bude i u kraćem roku," zaključuje Ružić prenosi "b92".

