Kraj jedne ere - ispraćen posljednji voz za Bar

Poslednji voz za Bar sa Glavne Železničke stanice Beograd ispraćen je sinoć.

"Jutros, taj voz saobraća sa Topčidera, krenuo je u 09.21 minut“, rekao je za B92 Nenad Stanisavljević iz Železnica Srbije.

"Infrastruktura železnice Srbije" najavila je da će od 1. jula ove godine u potpunosti obustaviti željeznički saobraćaj u Glavnoj železničkoj stanici Beograd, kao i na pruzi Beograd Glavna stanica – Pančevački most, što je šest meseci ranije nego što je projektom bilo predviđeno.



To znači da se od 1. jula ukida željezničko službeno mjesto "Beograd Glavna stanica" i u potpunosti obustavlja željeznički saobraćaj na području Savskog amfiteatra



Radovi na izmiještanju infrastrukturnih željezničkih kapaciteta iz stanice Beograd i sa područja Savskog amfiteatra realizuju se brže od planiranog, navodi se u saopštenju "Infrastrukture željeznice Srbije".



U skladu sa tim, željezničke kompanije "Srbija voz" i "Infrastruktura železnica Srbije" uvode novu organizaciju putničkog željezničkog saobraćaja u beogradskom čvoru.



Prema toj organizaciji, međunarodni vozovi za prevoz putnika, koji su planirani da saobraćaju između Beograda i Bara, od danas polaziće iz željezničke stanice Topčider ka Crnoj Gori i iz Bara dolaziti u željezničku stanicu Topčider



Međunarodni voz na relaciji Subotica–Bar–Subotica, koji kreće od 19. juna, saobraća iz željezničke stanice Subotica u 16.45 sati preko "Beograd Centra" i obratno.



Osim vozova između Srbije i Crne Gore, od 1. jula svi međunarodni vozovi saobraćaće do željezničke stanice "Beograd Centar", koja će biti i polazna stanica ovih vozova u suprotnom smjeru. Riječ je o dva voza iz Budimpešte, kao i po jednom vozu iz Beča, Ljubljane, Ciriha, Soluna i Sofije do Beograda i iz glavnog grada Srbije za Mađarsku, Austriju, Sloveniju, Švajcarsku, Grčku i Bugarsku.



Za vozove u unutrašnjem putničkom željezničkom saobraćaju, koji su do sada saobraćali preko Glavne železničke stanice Beograd, od 1. jula polazna i dolazna stanica biće "Beograd Centar" u Prokopu.