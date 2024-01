Kranjčar na suđenju Mamićima: Ja se ne sjećam detalja

​Na suđenju koje se vodi protiv braće Zdravka i Zorana Mamića, pojavio se i Niko Kranjčar. On je stasao kao igrač u Dinamu, a bio je i kapiten ekipe.

"Igrao sam u Dinamu od ranog djetinjstva do 2005. godine. Prvi profesionalni ugovor potpisao sam s punoljetnosti. Platu sam dobijao uglavnom preko svog računa. Sjećam se da mi je ranije u istrazi prezentovano da sam neki novac dobio na ruke. Danas se ne sjećam detalja, ali i onda sam rekao da je na dokumentima koji su mi pokazani moj potpis. Na tom dokumentu je navedeno kako sam novac dobio od Zdravka Mamića, nemam nijedan razlog sumnjati da to nije bilo tako. Ta situacija je sigurno bila izuzetak jer mi je novac uglavnom uplaćivan na račun. Dinamo je prema meni ispunio sve svoje obveze. Imali smo sistem da su plate isplaćivane svaki mjesec i još ugovorne rate koje su bile u većem iznosu, a one su znale nekada kasniti. Kada je Zdravko Mamić bio izvršni predsjednik kluba, s njim sam dogovarao način isplate" započeo je Niko Kranjčar.

Nastavio je:

"Pojasniću još jednom da sam novac uglavnom dobijao preko računa, ali prema dokumentaciji koja mi je predočena, dobio sam neki novac u gotovini, to je vjerovatno bilo jednom, ja se tog čina i detalja ne sjećam" nadovezao se on.

Po stipendijskom ugovoru, dakle prije potpisivanja profesionalnoga, primanja su mu iznosila 100 hiljada tadašnjih maraka godišnje.

USKOK mu je danas predstavio dvije potvrde, a Kranjčar je potvrdio kako je na njima njegov rukopis i potpis.

"Proizlazi iz jedne da mi je u januaru 2003. isplaćeno 40.000 evra na ime stupendijskog ugovora, ali ne vidi se od koga sam ih primio, dok je na drugoj navedeno da primam 30.000 evra od Zdravka Mamića na temelju dospjele rate iz ugovora" razjasnio je svjedok.

Nije mu poznato da bi Dinamu bio isplaćen neki solidarni doprinos kada je prešao iz Hajduka u Portsmut.

"Jeste o dugovanju pričali s Vesnom Juraić, voditeljicom računovodstva Dinama?" upitao je tužilac Sven Mišković.

Objasnio je Kranjčar:

"Možda sam u prolazu pitao nešto oko dugovanja Vesnu Juraić, ali ozbiljne razgovore o tome vodio sam sa Zdravkom Mamićem. Ne mogu se vremenski odrediti na šta su se odnosila dugovanja, već sam rekao da mi je Dinamo sve isplatio. Ako je došlo do kašnjenja mjesec ili više, to je u to vrijeme bilo uobičajno u sportu, nažalost. Vjerovatno je bilo perioda dok sam ja igrao u Dinamu da je klub imao problema s finansiranjem" kazao je Niko Kranjčar.

Nije se mogao sjetiti je li prema njemu iz vremena dok je imao stipendijski ugovor ostao kakav dug prije nego li je potpisao profesionalni ugovor. Filip Glavaš, advokat Zdravka Mamića, predstavio mu je potom ugovor o igranju iz januara 2003. i upitao da potvrdi je li ga potpisao i sadrži li taj ugovor odredbu da je klub dužan 40.000 evra isplatiti igraču.

"Sjećam se ugovora, na njemu je moj potpis. Mogu pretpostaviti da je ovih 40.000 evra, za što sam potpisao potvrdu, upravo dugovanje koje proizlazi iz ugovora koji mi je prezentovan" komentarisao je Kranjčar.

Ne sjeća se je li izdavao fakture Dinamu vezano za iznose koje primio i za što je potpisao potvrde.

"Imao sam prema ugovoru pravo na podjelu transfera, ali iznosa sam se odrekao jer sam znao da Hajduk nema novca da ga ispuni tako da je cijeli transfer od 1.5 miliona evra od mog prelaska u Hajduk pripao Dinamu" ispričao je on nadalje.

Kao i dan ranije, kada je svjedočila bivša šefica računovodstva Vesna Juraić, zadovoljni izjavom svjedoka, zanimljivo je, bili su i odbrana i tužilaštvo, prenosi "Večernji".

"Niko Kranjčar je samo jedan u nizu svjedoka koji je potvrdio da je u vrijeme dok je sporni račun u Austriji bio otvoren od Zdravka Mamića primao gotovinske isplate, a čime je Mamić podmirivao obaveze NK Dinama. Iz iskaza je vidno da su sva sredstva podignuta s računa u Austriji utrošena isključivo na poslovanje kluba, odnosno Zdravko Mamić ih nije zadržao za sebe" komentarisao je Mamićev branilac, Filip Glavaš.

USKOK je isto komentarisao:

"Nakon iskaza Nike Kranjčara USKOK smatra da su njegovi navodi u saglasnosti sa onim što je juče Vesna Juraić spominjala, znači na koji način su se vršile isplate i da je ona kao šefica računovodstva isplate vršila temeljem dokumentacije, dakle nije nikada vidjela te potvrde. To je i Niko Kranjčar danas spominjao u svom iskazu, gdje govori da su isplate vršene temeljem ugovora. A što se tiče ovih potvrda, to je USKOK u svojoj optužnici i priznao, ta novčana sredstva da su isplaćena Niki Kranjčaru, stoga današnji iskaz ni na koji način ne poljuljkava teze USKOK-a, a pogotov ne nakon jučerašnjih iskaza osoba zaduženih za finansije kluba" kazao je Sven Mišković iz USKOK-a.

