Kreditna linija za pomoć medijima u Crnoj Gori do 600.000 evra

PODGORICA - Investiciono-razvojni fond formirao je, u skladu sa usvojenim mjerama Vlade Crne Gore, novu kreditnu liniju kako bi se pomoglo medijima da ublaže ili smanje posljedice izazvane epidemijom novog virusa korona, a maksimalan iznos kredita je do 600.000 evra.

Iz Investiciono-razvojnog fonda saopštili su da su kreditna sredstva namijenjena za održavanje likvidnosti elektronskih i štampanih medija koji su registrovani u Crnoj Gori i posluju u skladu sa zakonima o crnogorskim medijima.

"Ta kreditna linija će biti upotrijebljena isključivo za potrebe rješavanja problema nelikvidnosti kao direktne posljedice izazvane ukupnom situacijom u kojoj se nalazi naša država i cijeli svijet", navodi se u saopštenju.

Maksimalan iznos kredita je do 600.000 evra, uz kamatnu stopu od dva odsto, a rok vraćanja do osam godina, od čega je grejs period do dvije godine.

"Sredstva kredita se mogu koristiti kao obrtna sredstva - za troškove materijala, repromaterijala i proizvodnih usluga, isplatu neto zarada zaposlenima za period trajanja mjera zaštite do tri mjeseca, te troškove zakupa za period trajanja mjera zaštite do tri mjeseca", dodaje se u saopštenju.