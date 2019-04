Kremlj objavio kako je tekao razgovor Putina i Vučića

Komentari: 2

Banjalucki Papak

Sad vam je debeli Amerikanac gurnuo svima a vi pricajte bajke i umisljajte da vladate. Ono sto vam se naredi iz Americke ambasade, to se i ispunjava, jer bez toga nema novaca. Amerikanac to cini na lijep i kulturan nacin, bez ikakve prinude i upotrebe vojne moci. Vama sada nema druge nego da slusate i cutite, jer strah je velik, a kad se covjek boji samog sebe to je najveci strah.