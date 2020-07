Krenuo na WC, dočekala ga zmija na vodokotliću

VOJNIĆ - Muškarac koji je došao iz Splita za vikend u svoju kuću u selo Vojnić na kraju je zbog zmije u toaletu morao tražiti intervenciju lokalnih vatrogasaca.

"Ma nije to ništa i nije prvi put da smo intervenirali zbog zmije", govori za 24sata.hr Bože Bacelj, zamjenik komandandta DVD Trilj koji je u nedjelju poslijepodne bio u smjeni kada su oko 19 sati dobili poziv.

"Čovjek živi u Splitu, kuća je prazna i došao je za vikend u selo Vojnić nedaleko od Trilja. Po ulasku u kuću krenuo je u WC, a kad je otvorio vrata imao je šta vidjeti zmija mirno leži na vodokotliću", nastavlja Bacelj.

U strahu, čovjek nije ništa pokušavao već je pozvao vatrogasce. Po dojavi su vatrogasci krenuli na teren "pod punom opremom" za hvatanje zmija.

"E, kad sam ušao u WC zmija je i dalje stajala na istom mjestu. Hvataljkom sam je uzeo, iznio vani i stavio u vreću. Razmišljali smo što uraditi, ubiti je ili pustiti u prirodu. Nije to bila otrovnica, poput poskoka ili naše riđovke. To je naša domaća zmija. Stavili smo je u vreću, otišli do obale rijeke Cetine i pustili je u njeno prirodno stanište. Neka živi", rekao nam Bacelj koji je zajedno sa još jednim vatrogascem intervenciju uspješno završio za dvadesetak minuta.