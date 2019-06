Krivična prijava protiv Kučana za genocid i razbijanje Jugoslavije

BEOGRAD - Tužilaštvu Srbije za ratne zločine podnesena je krivična prijava protiv bivšeg predsjednika Slovenije Milana Kučana zbog ratnog zločina nad ratnim zarobljenicima i za genocid u ljeto 1991. godine, piše "Politika".

Prema informacijama lista, krivičnom prijavom koju je podnio advokat Dušan Bratić obuhvaćeni su i Janez Slapar, koji je u to vrijeme bio načelnik štaba Teritorijalne odbrane /TO/ Slovenije, nekadašnji komandant TO Južnoprimorske pokrajine Slovenije Franc Anderlič, kao i još trojica neposrednih izvršilaca zločina.

Oni su, prema prijavi, kršili pravila međunarodnog prava iz Ženevske konvencije za vrijeme oružanih sukoba koji je trajao od 27. juna do 7. jula 1991. godine na teritoriji Slovenije između JNA i Saveznog sekretarijata za unutrašnje poslove SFRJ, na jednoj strani, i oružanih sastava TO Slovenije i drugih paravojnih formacija slovenačkog rukovodstva, na drugoj strani.

Bratić je pojasnio da je Kučan bio predsjednik Slovenije i da je imao efektivnu komandnu vlast nad svim oružanim formacijama, pa kao takav, kako je rekao, ulazi u red glavnih zločinaca za razbijanje Jugoslavije.

"Kučan, ne samo da nije preduzeo ništa da kazni izvršioce, već je podsticao na izvršenja dela ratnih zločina, pa su do 8. jula 1991. godine izvršeni brojni ratni zločini nad civilima, među kojima su žene i deca pripadnika JNA, ranjenici, sanitetsko osoblje, zarobljenici, vojnici koji su položili oružje", naveo je Bratić.

Na današnji dan navršava se 28 godina od početka oružanog sukoba u Sloveniji, koji je označio početak oružane faze razbijanja tadašnje SFRJ.

Upravo je Milan Kučan na sjednici predsjedništva SR Slovenije pročitao Dekret o otpočinjanju oružane akcije protiv SFRJ i naredio da se koristi teška artiljerija u napadima na jedinice JNA.

On se obratio građanima Slovenije sa zahtjevom da odbiju saradnju sa JNA i njihovim porodicama, uključujući i ukazivanje medicinske pomoći.

U nizu zločina koji su potom uslijedili ubijeno je 44 pripadnika JNA, šest oficira, sedam podoficira, 30 vojnika, među kojima 11 nesrpske nacionalnosti, dok je 184 pripadnika JNA ranjeno.