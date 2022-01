Krivokapić: Abazović govorio da me neće izdati

​PODGORICA - Premijer Zdravko Krivokapić ocijenio je, kada je u pitanju najava formiranja manjinske vlade, koju bi podržala i Demokratska partija socijalista (DPS), kako nema dileme da iza toga stoji namjera da se ta partija vrati na vlast.

Rekao je da najava formiranja takve vlade nije iznenađenje, ali da jeste razočaranje zbog ranijih izjava potpredsjednika Vlade Dritana Abazovića.

"Ja sam njega nekoliko puta pitao o toj potencijalnoj izdaji. On je meni rekao da me nikada neće izdati. Naravno da je ovo izdaja, ne mene lično, ličnost dođe i prođe, ovo je izadaja narodne volje koja je bila vrlo jasna", kazao je Krivokapić u razgovoru za Njuzmaks Adrija.

Priznaje i da nije bio politički iskusan. "Ako sam krenuo u priču sa čovjekom kojem sam bezrezervno vjerovao, to je stvar moje slabosti. Znači, ja nijesam bio politički iskusan da bi mogao da prepoznam političke marifetluke".

Nema dilemu postoji namjera da se DPS vrati na vlast.

"Kao što smo mi branili svetinje, ovo je odbrana imovine tih ljudi na način što će oni birati tužioce i sudije, što će izglasati Zakon o porijeklu imovine, ali će zato pitati kako premijer ima nelegitimnu kuću u Bijeloj i da li je mogao svojim radom da napravi kuću. Neće se baviti problemima sopstvenih kadrova, nego ih zaštititi".

Krivokapić smatra da su izbori jedina legitimna opcija, kao i da je inicijativa za skraćenje mandata Skupštine jedini prirodan i pošten odnos prema građanima.

"Ako svi pričamo o toj volji građana, dajte da oni još jednom iskažu svoju volju na vanrednim izborima", rekao je Krivokapić, a prenose podgoričke Vijesti.

Jasno je, kaže Krivokapić, i ko je glavni razlog što se u posljednjih godinu, kako navodi, "osokolio" DPS.

"To su lideri DF-a. Oni su od početka bili ti koji su ličnim nezadovoljstvom uticali da sve što radi ova Vlada bude prvo ocrnjeno od njihove strane, a onda su se priključivali poslanici ili oni lideri opozicije koji su upravo stvarali jednu sliku da na taj način ova Vlada nije poštena", kazao je Krivokapić.

Ističe da nije radio na formiranju partije, ali ne isključuje tu mogućnost.

"Ja sam spreman da život dam za Crnu Goru, to sam nekoliko puta napomenuo. Ako je to opredjeljenje koje daje bolju budućnost, zdraviju Crnu Goru, koja će biti pravednija, da sistemska solidarnost bude izražena, u kome ćemo svi voditi računa jedni o drugima, ja ću se opredijeliti da stanem na čelo te partije ili da budem onaj koji će to da podrži do kraja".