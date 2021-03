Krivokapić: Budžet će biti donesen u zakonskom roku

PODGORICA - Premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić rekao je danas, obraćajući se građanima povodom stotinu dana rada Vlade, da će budžet biti donesen u zakonskom roku.

Krivokapić je naveo da će 18. marta biti usvojen program rada Vlade, a neposredno nakon toga nacrt budžeta.

Govoreći o budžetu, on je ukazao da dubioze koje su ostavljene "prevazilaze već 200 miliona", navodeći da nema tog ekonomiste i finansijskog genija koji to može uravnotežiti.

Krivokapić je rekao da je pandemija nešto što niko nije očekivao, a da je težnja Vlada da bude - i zdravlje i ekonomija, te da je cilj spremno dočekati turističku sezonu.

"To podrazumijeva da će 35 odsto građana biti vakcinisano do sredine juna. To je naša pretpostavka i što ćemo krajem maja sigurno imati u okviru zdravstvenog sistema, to je negdje više od 350.000 vakcina", naveo je Krivokapić i dodao da je to, uz imunologiju koju je najvjerovatnije steklo 15 odsto građana, dovoljan preduslov da turisti dođu na crnogorsko primorje.

Krivokapić kaže da je napravljen marketinški plan za privatni smještaj i hotele.

On je naglasio da će se ova Vlada truditi da ovo bude godina pravde, sa posebnom naznakom za socijalnu.

"Biće formiran fond iz kojeg će biti definisana socijalna pravda, ne po potrebi političkih vođa, već građana", naglasio je Krivokapić.

On je rekao i da je politička korupcija u pravosuđu doživjela epilog.

"Svi građani znaju da je afera 'Snimak' takva da možemo konstatovati da neko nije uradio posao kako je trebalo. To nije kriva Vlada i Skupština, nego pravosudni sistem koji je osmišljen tako da nekoga brani, a nekoga kažnjava", naveo je Krivokapić.